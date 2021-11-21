Yapı Kredi Bankası Artık Nakit Dağıtacak, Emekli, Ev Hanımı Herkes Hesabına Para Atacak

Bankalar üzerinden son dakika kampanyası yapan Yapı Kredi Bankası duyurusu ile birlikte vatandaşlara artık hızlı bir şekilde onay vereceğini duyurdu. Acil para isteyen vatandaşlar Yapı Kredi Bankası şubelerine giderek son dakika yapılan bu Kredi haberiyle hemen onayı alabilir. Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız belirtilen şartlar dahilinde hızlı bir şekilde onay alabiliyorsunuz. Banka Kendi resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru sonrasında 5000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara sms ile ve internet bankacılığı üzerinden online ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu. Yapı Kredi Bankası kredi politikalarına uygun olan kişiler başvuru yaptıktan sonra aynı gün ve dakika içerisinde kredi kullanabilir.

Sms ile başvuru yöntemi var

Bankaların yapmış olduğu kredi kampanyalarından bir tanesi olan Yapı Kredi Bankası acil ihtiyaç kredisi kampanyası 3 ay ertelemeli olarak veriliyor. Kredi kullandığınızda ilk taksit ödemesini 2022 yılından itibaren yapabileceksiniz. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler Yapı Kredi Bankası üzerinden sms ile hızlı bir şekilde ne kadar onay aldıklarını 5 dakika içerisinde öğrenebilir. Cep telefonunuz üzerinden atacağınız ücretli bir mesaj ile 5 dakikada bu bankadan kredi alıp almadığınızı görebilirsiniz. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girdikten sonra bireysel yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi de yazarak 4411 numarasını mesaj olarak gönderin.

Beş dakika içerisinde banka değerlendirmeye otomatik bir şekilde yapacak ve sizlerin Kredi notuna göre ne kadar onay aldığınızı mesaj ile gönderecek. Mesaj ile gönderilen kredi onayı en yakın banka şubesinden kimlik ve gelir belgesi ile birlikte veya bu bankada hesabı olan kişiler için internet bankacılığı uygulaması olan Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması üzerinden kullanılabilecek. Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu bu kampanyalar da düşük faiz oranları ile kredi imkanı sağlarken emekli çalışan ev hanımı ve esnaf olan vatandaşlara acil ihtiyaç destek kampanyası yapmaktadır. Banka kredi şartlarını ve güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız size en yakın Yapı Kredi Bankası şubesine gidebilir veya bankanın internet sitesine girerek buradan öğrenebilirsiniz.