Yapı Kredi Bankası 40 Bin TL İhtiyaç Kredisi Kampanyası Duyurusu! 

Yaz aylarının gelmesiyle beraber ihtiyaçlarda artış meydana geldi. Bu problemi çözmek isteyen vatandaşlar Yapı Kredi Bankası tarafından verilen 40.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak amacıyla sıraya girdi.

Yapı Kredi Bankası 40.000 TL İhtiyaç Kredisi Kampanyası Detayları Neler?

Yapı Kredi Bankası resmi internet sayfası ile sosyal medya hesapları üzerinden bu sabah peş peşe yapılan açıklamalara göre nakit problemi yaşayan vatandaşlara 36 aylık vade seçeneğine kadar 40.000 TL tutarında ihtiyaç kredisinin aylık faiz tutarı %2.39 olacak şekilde verileceği açıklandı. Bu Kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların gerek kendilerine en yakın Kredi Bankası üzerinden başvuru işlemlerini yapmaları mümkün olabileceği gibi diğer taraftan banka şubesine gitmeden oturdukları yerden Yapı Kredi Bankası mobil bankacılık ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirdikten sonra 40.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi kampanyasına dahil olabilirler.

Yapı Kredi Bankası tarafından verilecek 40.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi kampanyasına katılım sağlayacak vatandaşların daha sonrasında ise banka ödeme işlemlerini çok daha kolay bir şekilde yapmaları açısından banka tarafından kendilerine en çok 36 aylık vade seçeneği sunulacak ve böylece 40.000 TL tutarında ihtiyaç kredisinin geri ödeme işlemlerinin çok kolay ve çok rahatlatıcı bir şekilde gerçekleşmesi sağlanacak.

Cep telefonunuzu mesaj kısmından bireysel yazın boşluk bırakın t.c kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak 44 11 numarasına göndererek Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunun.