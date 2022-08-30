Yapı Kredi Bankası 4 Dakikada Sonuç Veriyor! Emekli, Çalışan, Ev Hanımı Hemen Onay Alıyor

Son zamanlarda özellikle özel bankalar tarafından yapılan ihtiyaç kredisi kampanyaları hızlı bir şekilde onay verildiği için aynı gün içinde işlem yapılarak hesaplarına ödemeler verilmektedir. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 4 dakika içerisinde sonuç verilecek yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası başladı.

50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 50000 TL ile 100000 TL arasında ise 24 ay vadeli gelir belgesiz olarak kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanmak isteyen vatandaşların Yapı Kredi Bankası Bireysel İhtiyaç Kredisi politikalarına uygun olmaları durumunda 4 dakika içerisinde onay alabileceği haberi geldi. Başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların banka şartlarına uygun olması ve kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda, işlemlerini kolay bir şekilde yaparak hızlı bir şekilde bu banka üzerinden kredi kullanabilmektedir. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan başvurular sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılmaktadır.

Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi kullanmak için SMS atmanız istenmektedir!

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, Bireysel yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp aylık gelirini yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermeleri durumunda, Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardır. Cep telefonunuz üzerinden atmış olduğunuz SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusuna katılacak olan vatandaşlar, aynı gün içinde hesaplarına ödemeler alarak ihtiyaç kredisi imkanından faydalanabilir, onaylanan bu kredileri de yine aynı gün içinde hesaplarına yatırarak öğrenebilirler.

Kredi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilerin ayrıca mobil uygulamaları üzerinden de kredi kullanabileceğini söylemek istiyoruz. Banka hesabınızın olması durumunda, Yapı Kredi Bankası, mobil uygulamasına giriş yapmak için internet bankacılığı şifresi oluşturabilir ve mobil uygulama üzerinden 7 24 kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası, mobil uygulamasına giriş yaparak İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar için 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sağlanmaktadır. Başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere kredi imkanı sağlayacak olan bu bankalar üzerinden sizlerde acil ihtiyaç kredisi imkanından faydalanabilecek ve onaylanan bu kredilerde hesaplarınıza hızlı bir şekilde ödemeler alabileceksiniz.