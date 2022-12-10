Yapı Kredi Bankası 3 dakika içinde sizlere 73.000 TL ödeme veriyor! Başvuru cep telefonundan yapılacak

Ekonomik sıkıntı yaşayan ve acil ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler için yapılan bu işlemlerde özellikle 73000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan tüm vatandaşları 3 dakika içerisinde kayıt ödemesi verileceği açıklandı. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan haber ile birlikte kredi ödemelerini almak isteyen tüm vatandaşların banka kredi şartlarına uygun olup, kredi puanı yüksek olması durumunda 73000 TL kredi ödemesi olabileceği haberi verildi.

3 dakika içerisinde ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularından ne kadar onay aldıklarını görecek olan vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası üzerinden 73000 TL kredi onay almaları durumunda 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılıyor. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde başvurunuzu banka üzerinden gerçekleştirerek, kredi alabilecek ve onaylanan kredinizi istediğiniz zaman, hesabınıza yatırarak, Yapı Kredi Bankası, mobil uygulamasını kullanarak da işlem yapabileceksiniz.

Kredi başvurusu:

Yapı Kredi Bankası kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların en basit yöntemler ile birlikte kredi işlemlerini yapabilecekleri işlem cep telefonları üzerinden SMS atarak, kredi başvuru yöntemi olmaktadır. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermeniz durumunda kredi başvurusunda bulunmuş olursunuz.

Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istemeyen vatandaşlar, eğer ihtiyaç kredisi başvurusunun yine banka şubelerine gitmeden yapmak istiyor ve sonucunu da hemen öğrenmek istiyorlarsa, Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesine giriş yaparak buradaki kredi başvuru formunu doldurabilirler ve bankadan kredi başvurusunda bulunabilirler. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusunda onay alan tüm vatandaşlara gelir belgesiz 73000 TL'ye kadar kredi ödemesi en düşük faiz oranlarıyla birlikte Yapı Kredi Bankası üzerinden sunulmaktadır.