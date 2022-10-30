Yapı Kredi Bankası 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli 25000 TL İhtiyaç Kredisi Kampanyası Başlattı! 5 gün sürecek!

Yapı Kredi Bankası üzerinden 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli 25000 TL ihtiyaç kredisi alacak olan tüm vatandaşların 5 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi alabileceği haberi verildi. Uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanabileceğiniz bu banka üzerinden ihtiyaç kredisi alacak olan tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak sizlere hızlı bir şekilde 25000 TL kredi ödemesi verileceği açıklandı. Yapı Kredi Bankası kredi politikalarına uygun olup, banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar için yapılan bu işlemlerde 25000 TL kredi ödemesi yapacak olan kişilere hemen aynı gün içinde kredi destek ödemeleri gerçekleştirilmektedir.

En yakın banka şubesi üzerinden de başvurularını gerçekleştirerek, onay alabileceğiniz bu kampanyalarda özellikle cep telefonunuz üzerinden SMS atarak hemen ne kadar onay aldığınızı görebilir, banka kredi puanı uygun olması durumunda da düşük faizlerle 5 gün içinde 25000 TL gelir belgesiz kredi kullanabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşlar için başlatılacak olan kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli yeni bir kredi paketi hazırlandığı açıklandı. En yakın banka şubesine giderek, şubelere gitmeden de işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar için yapılan bu işlemlerde nakit kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, Bireysel yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazıp boşluk bırakıp aylık gelirinizi yazıp boşluk bırakıp doğum tarihinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Cep telefonunuz üzerinden atacağınız mesaj ile birlikte ihtiyaç kredisi alacak olan tüm vatandaşlar için hazırlanan bu kampanyalarda, kredi onayı alan kişilere uygun faiz oranları ile birlikte Yapı Kredi Bankası şubeleri üzerinden de kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir.