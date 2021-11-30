Yapı Kredi Bankası 155.000 TL Yardım Parası ve Destek Borç Kapatmak İçin Nakit İmkanı Sağlayacak, Son Dakika Haberi

Yapı Kredi Bankası 155.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Yapı Kredi Bankası 155.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? Kredi başvuru şartları nelerdir, haberimizden öğrenebilirsiniz. Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi kullanacak olan kişiler yüksek limitli olarak 155.000 TL bireysel kredi kullanabilirler.

Yapı Kredi Bankası üzerinden 155 bin TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan müşterilerin başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda kredilerin hızlı bir şekilde alacağını söyleyebiliriz. Yapı Kredi Bankası 155 bin TL ihtiyaç kredisi hem banka şubesinden hem de internet bankacılığı üzerinden banka tarafından verilmektedir. Bu krediye onay alabilmek istiyorsanız bankanın müşterisi olmanız veya kredi notunuzun yüksek olması gerekiyor. Bankalardaki ödemelerinizi düzenli ise banka sizlere 155 bin TL'ye kadar kredi hesabı açacaktır. Bu şekilde 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz. Sizler de şartları uygun olduğunuzu düşünüyorsanız hemen Yapı Kredi Bankası üzerinden 155 bin TL kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz.

Yapı Kredi Bankası 155 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Yapı Kredi Bankası üzerinden 155 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler bankanın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilirler. İhtiyaç kredisi başvuru formunu doldurduktan sonra kredi sonucunuz Cep telefonuna gelir. Ayrıca bankanın size vermiş olduğu referans numarasını da alarak daha sonra bu numara üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası 155.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınız zaman 36 ay vade ve 3 ay ertelemeli olarak da bu kredileri kullanabiliyorsunuz. Kredi başvurusu internet sitesi üzerinden yaptığınız da onay alırsanız size en yakın Yapı Kredi Bankası şubesine giderek bu krediyi kullanabilirsiniz. Eğer krediniz gelir belgesiz olarak onay aldıysa kimlikle gelir belgeli olarak onay aldıysa belgeleriniz ile birlikte kredi başvurusuna şubelere gidebilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası sms kredi başvurusu

Cep telefonunuzun Mesaj kısmına girdikten sonra buraya Bireysel yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak 4411 numarasına gönderin. Kredi başvurusu yaptıktan sonra beş dakika içerisinde mesaj atılan cep telefonuna ne kadar onay aldığınızı mesajı gelir. 155 bin TL'ye kadar değerlendirme olur. Kredi onayı aldıysanız en yakın banka şubesine kimlikle giderek cep telefonunuza gelen tutar kadar krediyi kullanabilirsiniz.