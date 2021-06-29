Yapı Kredi Bankası, 100.000 TL Üzerinde, Kefilsiz, Gelir Belgesiz, Kredi Vereceğini Duyurdu, Başvuru Rekoru Bekleniyor

Yapı Kredi Bankası, 100000 TL'ye kadar gelir belgesiz, SMS ile kredi vereceğini duyurdu. Bankanın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan bu duyuru ile birlikte başvuru rekorları bekleniyor.

Yapı Kredi Bankası, son yapmış olduğu kredi kampanyası ile birlikte vatandaşlara yeni bir kredi vereceğini ve bu krediyi gelir belgesiz olarak 100000 TL ve üzerinde vereceğini söyledi. Özellikle kredi kullanacak olan kişilerin banka müşteri olması durumunda, Yapı Kredi Bankası üzerinden 100000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kredi alabilecekleri duyuruldu.

Uygun faiz oranları ile verilecek olan bu kredilerde ilk taksit ödemesine ertelemeli yapmak isteyen kişiler, 36 ay vadeye kadar kredilerini kullanabilecekler. (3 ay erteleme yapılacak) Yapı Kredi Bankası şubelerinden ve bankanın resmi internet sitesinden başvuru yapılabildiği gibi, bankanın gerçek kampanyası olarak gösterilen SMS Kredi kampanyası da kişilere başvuru yapma imkanı sağlamaktadır. Sigortalı olarak çalışan emekli olan ve esnaf olan kişiler bu kredi kampanyasına katılabiliyorlar.

Nasıl başvuru yapılıyor?

En çok merak edilen konulardan birtanesi olan kredi başvurusunun nasıl yapıldığıdır. SMS ile birlikte kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler kredi başvurularını cep telefonları üzerinden ücretli bir mesaj atarak yapmak zorundadır. Sms kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler, 44 11 numarasına, Bireysel yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaralarını da yazarak boşluk bırakarak. aylık gelirlerini yazıp göndereceklerdir. Sms ile kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizlere hızlı bir şekilde kredi sonucunu söyleyecek ve onaylanan kredinizde hemen banka şubesinden kullanabileceksiniz.

Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu bu kredi kampanyası ile birlikte yüz bin TL'ye kadar onay verecek. Ayrıca 100 bin TL üzerinde de kredi onayı verecek olan Yapı Kredi Bankası, daha önce kredi kullanmış müşterilerine uygun faizlerle bu imkandan faydalandıracak.

İnternetten kredi başvurusu yapılıyor mu?

İnternet üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, bankanın resmi internet sitesine girebilir veya bankanın mobil uygulamasını kullanabilirsiniz. Bankanın mobil uygulaması üzerinden yapılacak kredi başvurularında 200000 TL'ye kadar tek kalemde kredi kullanabileceksiniz.

İnternet bankacılığı üzerinden kullanılan bu kredilerde banka 36 ay vadeye kadar işlem yapacak ve size ne kadar kredi onayı alırsanız alın hemen 5 dakika içerisinde hesabınıza yatıracak. Hesabınıza yatan parayı da Yapı Kredi Bankası, hesabınız üzerinden banka şubelerinden veya ATM ile çekebilirsiniz.