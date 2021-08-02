Yanlış Duymadınız, 100.000 TL Kredi Verilecek, Kefilsiz, Gelir Belgesiz, İhtiyaç Kredisi Dağıtılacak

Kefilsiz kredi başvurusu yapmak için bazı bankaların kredi kampanyalarını tercih etmeniz gerekiyor. Bankalardan kredi başvurusu yaptığınız zaman bazı bankalar sizin sicil durumunuza ve gelir durumunuza göre kefilsiz krediler vermektedir. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler bu durumda kefil bulmakta zorlandıkları için banka kredi onayı olumsuz olarak sonuçlanmaktadır. Sizde eğer bir bankadan kefilsiz kredi alacaksanız öncelikle banka araştırmasını yapmanız gerekmektedir. Özellikle 100.000 TL kadar büyük limitli kredilerde kefilsiz kredi veren bankalar vardır. Bu kredileri alabilmeniz içinde bu krediyi ödeyebilecek güçte gelirinizin olması gerekmektedir.

Bankalar ayrıca kredi başvurusu yapacak olan müşterilerin banka sicillerine bakacaklardır. Kredi başvurusu olumlu olması için puanınızın en az 1100 ve üzerinde olması gerekiyor. Ayrıca bankalarda bir takıntınız yoksa size vereceğimiz bankalardan kredi başvurusu yapabilirsiniz. İşte 100.000 TL kefilsiz kredi veren bankalar.

İş Bankası 100.000 TL’ye Kadar Kredi Kampanyası

Kamu destekli bankalardan birisi olan İş Bankası, ülkemizde en çok ihtiyaç kredisi için tercih edilen bankalardan birisi olmaktadır. Bu bankanın bir günde anında onay verdiği rakam 100.000 TL’dir. Sizde eğer bu krediyi almak istiyorsanız size en yakın olan İş Bankası şubesine giderek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Banka sizden kefil istemeyecektir. Eğer banka politikasına uygunsanız olumlu, değilseniz olumsuz yanıt alacaksınız.

Kredi başvurusu için kimlik ve gelir belgenizi götürmeniz gerekiyor. Ayrıca son çalıştığınız iş yerinde en az 3 aylık sigortanızın olması gerekmektedir. Bu şartlara uygunsanız 36 ay vadeli iş bankası kefilsiz kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Garanti BBVA 100.000 TL Kredi Başvurusu

Bir diğer kefilsiz kredi veren bankalardan birisi de Garanti BBVA bankasıdır. Sizde bu bankadan kredi başvurusu yaparak ihtiyacınıza göre olan limitleri belirleyip kefilsiz kredi alabilirsiniz. 100.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli verilen kredilerde 3 ay erteleme yaparak kredi kullanmanız mümkündür. Başvurular sadece banka şubelerinden kimliğinizle yapılmaktadır. Kredi başvurusu sonrasında banka sizin 3 aylık sigortanızı görürse onay verecektir. Ayrıca en az 1100 ve üzerinde kredi notunuzun olması ve eşiniz varsa, eşinizin kredi puanı ve sicili de temiz olması gerekmektedir.

Vakıfbank 100.000 TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu