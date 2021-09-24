Yanakta Sivilce Nasıl Geçer, Neden Çıkar?

Endişelenmeye gerek olmayan sivilceler ciddi bir sağlık sorunu değildir fakat stres ile öz güvensizliğe sebep olabilir. Bazı nedenlere göre yüzün bölümlerinde sıklıkla çıkabilen sivilcelerin çevresel nedenleri bulunmaktadır. Bu nedenleri bilmek ise sivilceleri giderme konusunda ilk adım olacaktır.

Bazı zamanlarda yüzün bölümlerinde oluşabilmekte olan sivilceler, ciddi bir sağlık sorunu değildir fakat stres oluşturabilmektedir. Peki yüzde belli bir noktada sıklıkla sivilce çıkıyorsa bu durumda ne yapılması gerekir? Özellikle yanaklarda çıkan sivilce yaygın bir şekilde görülmektedir. Pek çok insan yeme alışkanlıkları ve hormonlar sebebi ile yüzün bir bölümünde sivilce çıktığını düşünmektedir. Fakat gerçekler ise bu şekilde değildir ve sivilceler farklı nedenlerle de oluşabilmektedir.

Bilimsel kanıtlar sivilcelerin belirli bölgelere dağılımlarını kesin olarak desteklemektedir. Genetik faktörler, hormonal dengesizlik, stres, beslenme düzeni, zayıf bağırsak fonksiyonu ve uygun olmayan topikal cilt bakımı gibi nedenlerin kombinasyonu sivilce oluşumunu etkiler. Yanakta çıkan sivilce tedavisinde tüm unsurların dikkate alınması önerilmektedir.

Akne mekaniğine bağlı olarak çıkabilen yanaklardaki sivilceler belli bir alandaki sürtme sonucunda da meydana gelmiş olabilir. Bu durum örnek olarak cep telefonlarının sıklıkla yanağımız ile temas halinde olması gösterilebilir. Aynı zamanda yastık kılıfının yüze sürtmesi de bu duruma fayda sağlayabilmektedir. Yastık kılıflarında ve telefonlarda bulunan bakteriler cilde doğrudan temas ettikleri için bu duruma sebep olarak gösterilebilir.

Yanakta oluşan sivilcelerin tedavisi için ise ilk olarak sivilce oluşumuna nedeninin öğrenilmesi gerekmektedir. Yastık kılıfları sık sık değiştirildiği zaman, telefonun ekranı temiz tutulduğu zamanı ya da kulaklık ile konuşulduğu zaman ilk adım atılmış olur. Bunun yanı sıra, maske kullanımı sebebi ile de çenede ve yanakta sivilce artışı meydana gelebilir. Bu durumu engellemek için ise doğal lifli maske kullanımı tavsiye edilmektedir.