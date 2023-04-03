Yalı Çapkını Oyuncuları Rakip Dizi Kızılcık Şerbeti’ne Destek Verdi

Cuma akşamlarının iki güçlü dizisi Yalı Çapkını ile Kızılcık Şerbeti her yeni haftada rekabet ediyor ve hangi projenin 1. olarak geleceği merak ediliyor. Cuma akşamlarında büyük bir mücadele sergileyen iki dizi çok güçlü reyting oranları elde ediyor. Yayın hayatına başladığı günden bu yana birincilik koltuğunda yer alan Yalı Çapkını sezona çok güçlü bir giriş yapmıştı. Fakat Kızılcık Şerbeti ise 3 hafta önce Nursema karakteri üzerinden çarpıcı bir noktaya değinmiş ve reyting oranlarında güçlü bir çıkışa imza atmıştı. Kızılcık Şerbeti ABC1 ve AB gruplarında rakibi olan Yalı Çapkını’nı geride bıraktı ve birinci olmayı başladı. Bu şekilde en iyi reyting oranlarını elde etmeye başlayan Kızılcık Şerbeti dizisi birincilikler aldı.

Rakip dizi olan Kızılcık Şerbeti’nin çok güçlü oranları alması sonrasında yalnızca tüm kişiler kategorisindeki birincilik Yalı Çapkını dizisine kalmış oldu. Önümüzdeki haftalarda bunun da elden gitmesi gibi bir durum mümkün olabilir. Bunun yanı sıra seyirci grubu ise Show TV dizisi olan Kızılcık Şerbeti ve Star TV dizisi olan Yalı Çapkını gibi iki başarılı projeden hangisini seçeceği konusunda zorluk yaşıyor.

Cuma akşamlarında çok güçlü bir rekabet ortamı bulunuyor ve bu durum son haftalarda Kızılcık Şerbeti lehine dönüyor. Fakat Radyo ve Televizyon Üst Kurulu meydana gelen son bölümler sonrasında Kızılcık Şerbeti’ne 1,5 milyon TL para cezası ve 5 bölüm durdurma cezası vermişti. RTÜK tarafından alınan cezalar sonrasında Kızılcık Şerbeti dizisi için durumlar kritik bir hal aldı ve yaşanacak olan gelişmeler merak edildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından Kızılcık Şerbeti dizisine verilen cezaya bir tepki de Yalı Çapkını oyuncularından geldi ve bu durum çok konuşuldu. Yalı Çapkını dizisi oyuncuları Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu tepki etkileşimine dahil oldu ve sosyal medya hesaplarından paylaşım gerçekleştirdi.