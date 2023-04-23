Yalı Çapkını İyi Gidiyor Ama Tehlike Kapıda

Yayın hayatına başladığı günden beri televizyon ekranlarında fırtınalar estiren Yalı Çapkın dizisi ilk bölümü ile seyirci kitlesini büyülemeyi başarmıştı. Dizi hayranları ilk bölümde bu projenin farklı olduğunu anlamış ve dizi hak ettiği değer ile karşılaşmıştı. İkinci bölümde de bu başarısına devam ettiren proje önemli bir patlama yaşamış ve kısa süre içerisinde herkes Yalı Çapkını’nın elde ettiği başarıyı konuşur hale gelmişti.

Başarısı yurt dışına da açılan Yalı Çapkını cuma akşamlarında ekranlarda yer alıyordu. Fakat daha sonra Kızılcık Şerbeti ve Ateş kuşları gibi Dizlerde Cuma rekabetine dahil olan projeler arasında yer aldı. Bu projelerin de yayın hayatına başlaması ile reyting oranlarında bir dengelenme meydana geldi. Başlarda aynı çizgi üzerinde giden Kızılcık Şerbeti daha sonra Nursema'nın hikayesi ile büyük bir çıkış sağlamıştı. Nursema karakterinin hikayesi ile ani bir şekilde AB ve ABC1 gruplarında birincilik elde eden proje daha sonra aldığı ceza ile bu durumu tersine çevirdi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu projeye kadına şiddeti özendirdiği gerekçesiyle 5 bölüm yayın durdurma cezası verdi ve bu ceza her şeyi tamamen değiştirdi.

Ceza alan Kızılcık Şerbeti dizisinin yokluğunda ise Yalı Çapkını her zaman olduğu gibi başarısına devam etti ve yeni bölümleri ile çok konuşuldu. Kısa bir süreliğine Kızılcık Şerbeti’nin arkasından gelen Yalı Çapkını yayın durdurma cezası ardından çift haneli reyting oranlarına ulaştı ve birincilik koltuğuna geri döndü. Son haftalarda hikayede yaşanan olaylar sebebiyle de izleyici grubu diziye karşı daha fazla ilgi gösteriyor. Sosyal medya yorumları ve yazılan haberler gibi pek çok durumlarda da Yalı Çapkın dizisi açısından bir patlama meydana geldi. Diğer taraftan yapım ekibi ile senaristlerin bu duruma çok fazla güvenmemesi öneriliyor.