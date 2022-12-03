Yalı Çapkını Dizisinde Reytingker Rekora Koştu! Bu Dizi Şuanda Ençok İzlenen Dizi! İlk Bölüm Reytingine Bakılırsa Televizyon Camiasında Bu İş Uzun Sürmez Hemen Final Yapılır Deniliyordu Ama Dizi Kendini Kanıtladı! Kötü Yorum Sahiplerini de Utandırdı!

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Yalı Çapkını dizisine ilgi giderek artmaya devam ediyor. Gerek oyuncu kadrosu ile gerek hikayesi ile çok beğenilen dizi her bölümüyle ayrı bir rekora koşuyor. İlk bölümünün izlenme oranı oldukça düşüktü. Bu sebeple pek ümit vaadetmeyen bir yapım olduğu kanaatine varılmıştı. Ancak bu yorumları yapan herkes utanmak zorunda kaldı. Dizi reyting rekorları kırıyor. En çok Yalı Çapkını izleniyor.

Yalı Çapkını Dizisinde Reytingler Giderek Yükseliyor!

İlk bölümünün biraz sönük bulunduğu Yalı Çapkını dizisi ikinci bölümden itibaren ilgileri üzerinde toplamayı başardı. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı bu yapımda her bölümde ayrı bir sürpriz saklı.

Seyran ve Feriti seyirci cok beğendi. Ekranda bu kadar anlaşamayan bu kadar tartisan kavga eden aynı zamanda da dizinin ana karakterleri olan başka karakterler var mı bu çok tartışılır.

İzleyenleri oldukça coşkulu duygular yaşatan sahneleri ile Yalı Çapkını bir baş yapıtlar arasında olma yoluna gidiyor.

Sosyal Medyayı Salladı 8 Milyon İzlendi!

Heyecan dolu dizi Yalı Çapkını her bölümüyle izleyici sayisini arttırmaya devam ederken yayin sonrasında oldukça kısa bir sürede çok fazla izlenme alarak da sosyal medyayı sallıyor. Yayın akışında dizi bittikten sonra Youtubeda yalnızca iki saatin içerisinde binlerce milyonlarca kişi bu diziyi tekrar tekrar izledi. Bunun ardından sadece ikinci günün sonunda toplamda 8 milyonu geçen izlenme rakamı ile büyük bir başarı yakalayan dizi şuanda en popüler Türk dizilerinden bir tanesidir. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in başrollerini oynadigi dizi Yalı Çapkını her Cuma Star TV’de yayında olacak.