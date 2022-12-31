Yalı Çapkını Çok Başarılı! Rekor Üstüne Rekor Geliyor

Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesi bir süre önce Star TV ekranlarında yayın hayatına başlamış ve çok yüksek oranlar elde ederek oyuncu kadrosunu bile şaşırtmıştı. Her yeni bölümü ile seyirci grubunun yoğun ilgisini çekmeye devam eden Yalı Çapkını isimli dizi projesi her üç kategoride de dün akşam cuma gecesinde yayınlanan bölümünde en çok izlenen dizi olarak adından söz ettirdi. 15. bölümünü yayınlayan Star TV'nin sevilen dizi projesi Yalı Çapkını hem AB, hem Total, hem de abc1 kategorilerinde birinci olarak 30 Aralık Cuma gecesinin en çok izlenen yapımı haline geldi. 2022-2023 sezonunun en iyisi olarak anılan Yalı Çapkın dizisi tüm kişiler kategorisinde reyting oranlarını 15'e yükseltmişti. Bu defa 14'lü reytingler ile daha önce kırmış olduğu rekoru bir kez daha kıran dizi projesi oldukça başarılı bir şekilde yayın hayatına devam ediyor.

Ferit karakteri Seyran'ın yalıdan ayrılmasına dayanamıyor ve çareyi Kazımlara giderek onu kaçırmakta buluyor. Ferit daha sonra Seyran'ın çiftlik evine götürüyor ve Seyran'a daha önce hiç tecrübe etmediği yılbaşı gecesini hediye ediyor. Ferit herkesi çiftlik evinde toplayarak küslüklerin de bitmesini sağlıyor. Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolde yer aldığı dizide pek çok ünlü isim de performans sergiliyor.

Gülçin Şantırcıoğlu, Şerif Sezer, Gözde Kansu, Emre Altuğ, Beril Pozam, Ersin Arıcı, İrem Altuğ, Doğukan Polat, Diren Polatoğulları, Hülya Duyar, Öznur Serçeler, Yiğit Tuncay, Sezin Bozacı, Buçe Buse Kahraman, Selen Özbayrak, Umut Gezer ve Cansu Fırıncı gibi başarılı oyuncular Yalı Çapkını dizisinin sevilen oyuncuları arasında gösteriliyor. Her cuma akşamında Star TV'de yeni bölümlerini izleyici karşısına çıkarmaya devam eden Yalı Çapkını isimli televizyon dizisi projesinin senaryosu Mehmet Barış Günger tarafından kalem alınıyor ve dizinin yönetmenliği ise Burcu Alptekin tarafından üstleniliyor.

Yalı Çapkını isimli başarılı televizyon dizisi projesinde başrolde yer alan ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir dizi sergilediği oyunculuk performansı ile dikkatleri üzerinde topluyor ve ilgi çekiyor. Dizinin sevilen karakteri Ferit hakkında detaylar araştırılıyor ve seyirci grubu ünlü oyuncu hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor. Bugüne kadar pek çok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir, Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Ferit karakteri ile kariyer hayatının en başarılı çıkışlarından birini gerçekleştirdi. Sosyal medyada şarkısı söyleyerek paylaştığı videolarla da geniş kitlelere hitap eden ve adından söz ettiren ünlü oyuncu oyunculuğun yanı sıra söylediği şarkılar ile de tanınıyor. Ünlü isim Ufo filmi ile tanınmıştı Ve henüz 24 yaşında olmasına rağmen çok başarılı işlere imza atmıştı.

1998 senesinde hayata gözlerini açan Mert Ramazan Demir UFO, Yalı Çapkını, Çıplak ve 3 Harfliler: Adak gibi projeler ile dikkatleri üzerinde toplamıştı. Sosyal medya hesabında 1.3 milyondan daha fazla takipçisi bulunan ünlü oyuncu İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk projesinde Cansu Tosun, Damla Sönmez ve Ushan Çakır ile beraber rol alan ünlü oyuncu Çıplak isimli mini dizinin başrolünde yer almış ve Fox TV dizisi olan Öğretmen’de performans sergilemiştir.