Yalancılar ve Mumları Ne Zaman Başlayacak? Yayın Tarihi Belli Oldu!

Bir uyarlama dizisi olarak seyirci karşısına çıkacak olan Yalancılar ve Mumları hakkında yeni bilgilere ulaşıldı. Seyirci kitlesi bir süredir merak ve heyecan içerisinde beklenen dizinin ne zaman başlayacağı hakkında araştırmalar yapmakta idi.

Türkiye'nin en büyük içerik üreticileri arasında yer alan Medyapım, aşkı ve modern hayatı iddialı şekilde ele alan dizi olan Yalancılar ve Mumları projesini seyirci karşısına çıkaracak. Proje, açıklandığı ilk gün itibarı ile büyük ses getirdi ve dikkatleri üzerinde topladı. Peki Yalancılar ve Mumları dizisi ne zaman başlayacak? Yalancılar ve Mumları dizisi 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı yeni proje hakkında detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler...

Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkan ve Cansu Dere, Melis Sezen ile Caner Cindoruk'un rol aldığı Sadakatsiz dizisinin başarılı uyarlanması ardından Medyapım yeni bir proje ile gündemde yer aldı. Yalancılar ve Mumları dizisi kısa bir süre sonra izleyici karşısına çıkacak. Proje konusunda ise üniversitede tanışmış ve 30'lu yaşlarda olan bir grup arkadaşın yaşamı ile aşklarını anlatacak. FOX TV'de izleyici kitlesi ile buluşacak olan Yalancılar ve Mumları dizisi Med Yapım tarafından uyarlanacak.

Dizinin yayın tarihi hakkında 30 Eylül 2021 günü açıklandı ve detaylar merak konusu oldu. Planlamalara göre projenin 30 Eylül tarihinde Fox TV ekranlarında yayına getirileceği konuşuluyor. Bunun yanı sıra dizinin oyuncu kadrosunda ise Elçin Sangu, Şafak Pekdemir, Ceren Moray, Melike Güner ve Burcu Gölgedar gibi birbirinden başarılı oyuncular da bulunmakta.

Orijinali Mistresses olan dizinin uyarlaması Rusya, ABD, Güney Kore, Japonya ve Slovakya ardından Türkiye'de de yayınlanacak. Proje konusu bakımından arkadaşlıktan aşka gündelik ilişkilerin karmaşıklığını anlatacak. Ekibin çok sayıda başarılı kadından oluştuğu bilgisine ulaşılırken Türk izleyicisi ise diziyi izlemek için sabırsızlanıyor.