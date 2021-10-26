Yalancı Dizisi Hakkında Önemli Gelişme!

Çok güçlü oyuncu kadrosu ve muhteşem hikayesi ile Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Yalancı dizisi beklentileri karşılayamamıştı. Daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde ekranlara getirilen ve oyuncuların sergilediği performans ile büyüleyen Yalancı dizisi bazı talihsizlikler yaşamış ve düşük reyting oranları almıştı. 7. bölümü ile ekranlarda yer almak için hazırlanan dizi hakkında yeni bir bilgiye ulaşıldı. Peki yalancı dizisi neden yok, yalancı dizisi bitti mi? Dizinin bu hafta yeni bölümünün yayınlanmayacağı bilgisine ulaşıldı ve bu durumun sebebi merak konusu oldu. Yalancı dizisinin bu hafta yayınlanmamasının nedeni olarak ise dizinin gününün değiştiği öne sürüldü.

Salih Bademci ile Burçin Terzioğlu gibi iki başarılı oyuncuların başrollerini paylaştığı Yalancı isimli televizyon dizisi projesi ortalamanın altında reyting oranlarına ulaşıyor ve zor günler geçiyordu. Fakat kanal dizinin sona ermesini istemedi de Yalancı ekranlara getirilmeye devam etti.

7. yeni bölümü ile ekranlara gelmesi için hazırlıklarını sürdüren Yalancı dizisinin bölüm değiştirdiği bilgisine ulaşıldı ve konu hakkında paylaşım sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı. 7 Kasım Salı akşamında Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Yalancı artık Salı akşamlarına seyirci karşısına çıkacak. Daha önce Cuma akşamında izleyici ile buluşan dizi 7 Kasım akşamında ekranlara getirilecek.

Dizinin gün değişikliği yapması ise projenin gidişatı hakkında bir fikir verdi ve kanalın reyting oranları kötü giden diziye bir şans daha vermek istediği şeklinde yorum yapıldı. Genel olarak kanal dizinin final yapmasını istemediği zaman gün değişikliğine gidiyor ve projeye bir şans daha veriyor. Daha sonra ise dizi yine başarısız olmaya devam eder ve düşük reyting oranları alırsa dizi final yaparak ekran hayatına son veriyor.

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında reyting oranlarında beklentiyi karşılamayan ve hayal kırıklığına uğratan Yalancı dizisinin gün değişik yine gitmesi önemli bir gelişme olarak görüldü ve dizinin alacağı yeni kararlar merak edildi.