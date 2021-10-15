Yalancı Dizisi Düşüşe Geçti!

Show TV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Yalancı isimli televizyon dizisi projesi beklentilerin altında kaldı ve hayal kırıklığına uğrattı. Kendisinden beklenen çıkışı gerçekleştiremeyen ve düşük reyting oranları alan dizi seyirci kitlesinin endişelenmesine de sebep oldu. Her ne kadar projenin oyuncu kadrosu oldukça güçlü olsa ve hikayesi de ilgi çekse de dizi birincilik koltuğuna oturmadı.

Salih Bademci ve Burçin Terzioğlu gibi birbirinden başarılı iki oyuncunun başrolünde bulunduğu Yalancı isimli dizi yeni bölümünü ekranlara taşıdı ve 4. bölümü ile ilgi topladı. Fakat rakiplerinin gerisinde kaldı ve yapımcıyı hayal kırıklığına uğrattı.

Geniş kitleleri kendisine çekmeyi başaramayan proje Show TV'nin planlarını da altüst etti ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu. Bunun yanı sıra Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve yabancı bir damat ile bir Türk kadının aşkını anlatan İçimizden Biri de final kararı almıştı. İçimizden Biri isimli televizyon dizisi projesinin final kararı alması sonrasında kanal Yalancı dizisi için de görüşmelerini sürdürüyor. Kanal yalancı için durum değerlendirmesi yaparken dizinin hayranları da final kararının çıkmasından endişe etmekte.

Tecrübeli oyuncuların sergilediği performanslar ve ekranlarda gösterilen etkileyici sahneler oldukça iyi devam ederken yapımın merak ve heyecan unsuru noktasında bazı eksikliklerinin görüldüğü ifade edildi. Bazı dizi hayranları projeyi merak içerisinde takip ediyor fakat dizi geniş kitlelere kendisini çekmekte yetersiz kaldı. Milliyet yazarlarından Sina Koloğlu da bu durumu kaleme aldı ve dizi hakkında önemli açıklamalar gerçekleştirdi.

Koloğlu durumun hiç iyi olmadığını belirtti ve reyting oranlarına vurguda bulundu. Projenin tüm kişiler kategorisinde reyting oranlarının düşük olduğunu ifade eden Sina Koloğlu, dizinin senaryosunda değişiklikler yapılması gerektiğini belirtti. 5. yeni bölümü ile ekranlara getirilecek olan Yalancı dizisi bir eşikte buluyor ve gelecek bölümleri ile merak ediliyor.