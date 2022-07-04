Yakıtsız ve Nakitsiz, Sri Lanka Durma Noktasına Geldi

Enerji bakanı, ülkenin ekonomik krizi derinleşirken toplu taşımanın durma noktasına gelmesiyle birlikte Sri Lanka'nın bir günlük yakıtından daha azının kaldığını söylüyor.

Enerji ve enerji bakanı Kanchana Wijesekera Pazar günü yaptığı açıklamada, petrol rezervlerinin yaklaşık 4.000 ton olduğunu ve bunun bir günlük tüketimin hemen altında olduğunu, kuyrukların ana Kolombo kentinde kilometrelerce kıvrılarak aktığını söyledi.

Pazar günü nakit sıkıntısı çeken ülke, okulların kapanmasını uzattı çünkü öğretmenler ve ebeveynler için çocukları sınıflara götürmek için yeterli yakıt yok ve çoğu pompa istasyonu günlerce yakıtsız kaldı.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe geçen hafta El Cezire'ye petrol kıtlığının bir sonraki petrol sevkiyatının beklendiği 22 Temmuz'a kadar süreceğini söyledi. Önümüzdeki dört ay boyunca tedarik sağlayacak bir gaz anlaşmasının sağlandığını söyledi.

“Bu [yakıt sıkıntısı] ekonomi için büyük bir gerileme ve insanlara çok fazla sıkıntıya neden oldu. Biz geldiğimizde dolar kıtlığı aslında bu duruma katkıda bulundu. O günden bu yana özellikle önümüzdeki günlerde piyasaya çıkacak gazın, mazotun ve fırın yağının da alınması için adımlar atıyoruz” dedi.

“Sorun benzindi… ve bu biraz zaman alacak. 22 Temmuz'a kadar benzin sevkiyatı yapmayı umuyoruz ama [ilgili] bakandan sevkiyatı daha erken almaya çalışmasını istedim."

'Büyük meydan okuma'

Wijesekera Pazar günü gazetecilere verdiği demeçte, hükümetin yeni yakıt stokları sipariş ettiğini ve 40.000 metrik ton dizel içeren ilk geminin Cuma günü gelmesinin beklendiğini söyledi.

Bakan, asıl sorunun dolar eksikliği olduğunu söyledi ve yurtdışında çalışan yaklaşık iki milyon Sri Lankalıya döviz kazançlarını gayri resmi kanallar yerine bankalar aracılığıyla eve göndermeleri için çağrıda bulundu. Genellikle ayda 600 milyon dolar olan işçi havalelerinin Haziran ayında 318 milyon dolara düştüğünü söyledi.

“Para bulmak bir meydan okumadır. Bu çok büyük bir zorluk” dedi.

Geçen hafta Sri Lanka , acil durumlar için benzin ve dizelden tasarruf etmek için gerekli hizmetler dışındaki tüm yakıt satışlarını iki hafta süreyle durdurduğunu duyurdu .

Yerel basında, akaryakıt istasyonlarının dışında ara sıra çatışmalar yaşandığı bildirildi. Geçen hafta askerler, ordunun kuyruğa atlamasını protesto eden bir kalabalığı dağıtmak için ateş açtı.

Ekonomik erime, ülke çapında yaygın hükümet karşıtı protestoların patlak vermesiyle siyasi bir krizi tetikledi. Protestocular gaz ve yakıt talep etmek için ana yolları kapattı ve televizyon istasyonları bazı bölgelerde sınırlı stoklar için savaşan insanları gösterdi.