Yakında Düğününüz Var Ama Masraflar Ağır Mı Geliyor? Dert Etmeyin Paranız Hazır! Türkiye'nin en köklü finans kuruluşlarından PTT tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre yakında düğünü olacak ancak düğün masrafları sebebiyle gözü şimdiden korkan vatandaşlara müjdeli haberler geldi.

Dünya evine girecek genç erkekler ve genç kadınlar neredesiniz? Bu haberimiz sizi ilgileniyor. Önünüzde ömrünüzün en mutlu günü yani düğününüzü yapacağınız an yaklaşıyor mu? Düğün masrafları ile alakalı problem mi yaşıyorsunuz? Üzülmenize gerek yok bunun sebebi ise PTT tarafından düğüm masraflarınızın tamamı karşılanacak!

Düğün Salonunun ayarlanması, davetiye kartlarının basılması, orkestra ekibinin ayarlanması, davetlilere verilecek yemeğin hesaba katılması gibi pek çok durum göz önünde bulundurulduğunda PTT, gerçekten mükemmel bir işe imza atıyor. Üstelik Düğünden hemen sonra erken rezervasyon avantajlarından faydalanıp balayına çıkma gibi bir planınız varsa o halde mutlaka PTT’ye uğramanız gerekir.

PTT resmi internet sayfası ile sosyal medya hesapları üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre düğün hazırlığı içinde olan gençlerin en mutlu günlerine parasal problemlerin gölge düşürmesinin önüne geçmek istiyor.

A'dan Z’ye bütün düğün masraflarının karşılanması ile balayı ile taçlandırılması amacı doğrultusunda bu 150.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi sunulacak.

Söz konusu 150 bin TL tutarında ihtiyaç kredisini den 24 aylık vade seçeneği şeklinde faydalanabilir ve 3 ay sonra taksit ödemelerine başlayabilirsiniz. Düğününüzü gönlünüzce yapmanız açısından yanınızda olan PTT, size çok büyük kolaylıklar sağlıyor.