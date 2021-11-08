Yağmur Tanrısevsin Kalp Yarası Dizisi ile Öne Çıktı

Yeni sezonda seyirci kitlesi ile ATV ekranlarında buluşan ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin sergilediği oyunculuk performansı ile beğeni topluyor. Kendisi gibi oyuncu olan Gökhan Alkan ile başrolde bulunduğu Kalp Yarası isimli televizyon dizisi projesinde yer alan ünlü isim hayat verdiği Ayşe karakteri ile izleyici kitlesini ekranlara kilitliyor.

Dizide Ayşe isimli karakteri canlandıran Yağmur Tanrısevsin sürükleyici öyküde önemli bir yer üstleniyor ve dizinin başrolünde bulunuyor. Sempatikliğinin yanı sıra duru güzelliği ile de sosyal medya üzerinden hayranlarından büyük bir ilgi ile karşılaşan ünlü isim, magazin gündeminin üst sıralarında yer almaya devam ediyor.

Geçtiğimiz sezonda ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile ayrılması sebebiyle gündem olan ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, uzun süre konuşulmuştu. Oyuncu, Menajerimi Ara dizisinde konuk oyunculuk da yapmış fakat 4 senedir ekranlarda bulunmamıştı. Ünlü isim Gökhan Alkan ile başrolü paylaştığı Kalp Yarası dizisinde ise Ayşe karakteri ile hayranları karşısına çıktı. Yeni dizisinde sergilediği performansı ile sevenlerinden tam puan alan ünlü oyuncu ilgi toplamaya devam ediyor. Bunun yanı sıra Kalp Yarası isimli yapım nedeniyle son ayların en çok konuşulan isimlerin başında gelen ünlü oyuncu dizideki sahneleri paylaşımı ve kıyafetleri ile de gündem olmakta.

Yüreklere dokunan başarılı dram performansı, sadeliği ve güzelliği ile sosyal medya hesabı üzerinden binlerce övgü alan ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin 4 yıllık bir ara sonrasında ekranlara dönerek ilgileri üzerinde topladı. Kalp Yarası isimli dizi Yağmur Tanrısevsin için adeta bir sıçrama noktası oldu ve ünlü isim kariyerinde paramı noktasını yaşadı. Atv ekranlarında seyirci karşısına çıkan Kalp Yarası isimli dizideki partneri Gökhan Alkan ile de uyum içerisinde çalışmakta olan Tanrısevsin, başrolde yer alarak yeteneklerini ön plana çıkarabiliyor.