Yağız Can Konyalı Peter Pan Oyunu İçin Çok Gururlu

Nisan ayında başlayan Peter Pan isimli tiyatro oyunu ile sahneye çıkan genç oyuncu Yağız Can Konyalı dikkatleri üzerine çekmişti. Oyuncu bu kadar ünlü bir karaktere hayat vermesi sebebiyle bu projenin kendisi adına çok önemli olduğunu belirtmiş ve yoğun bir şekilde oyunu ile ilgilendiğini açıklamıştı. Yağız Can Konyalı bu oyunu canlı müzikal olarak nitelendirilmiş ve konu hakkında yapmış olduğu açıklamalar ile sevenlerinin ilgisini çekmişti.

Genç oyuncu 1991 senesinde İstanbul'da hayata gözlerini açmıştı ve Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Aydın karakterine hayat vererek geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. İlk olarak rol aldığı dizide büyük bir çıkış yakalamayı başaran başarılı oyuncu daha sonra Bizim Hikaye dizisinde rol almış ve Rahmet karakteri ile de hafızalara kazınmıştı. Daha sonra farklı dizilerde de rol alan sevilen oyuncu Erkek Severse, Aşk Ağlatır, Fatma ve Arıza gibi diziler ile de gündeme gelmiş ve adından söz ettirmişti.

Toplamda 26 bölüm süren ve daha sonra final yaparak seyirci kitlesine veda eden Erkek Severse dizisinde Cenk karakterine hayat veren ünlü oyuncu bu defa Daha İyi Bir Yarın isimli sinema filmi ile gündemde yer aldı. Sinema filmi ile gündemde yer alan genç oyuncu Yağız Can Konyalı'nın yeni bir dizi hakkında gündeminin olmadığı da öğrenildi. Ünlü oyuncu tiyatro oyununa yoğunlaştı ve tüm vaktini bu projeye harcamaya başladı. Bunun yanı sıra böylesine önemli bir karakteri canlandırması sebebiyle gururlu olan ünlü isim açıklamaları ile de dikkat çekti.

Arkadaşı Selin Şekerci ile beraber görüntülenen ünlü oyuncu Yağız Can Konyalı, Peter Pan için çok çalıştıklarını ifade ederken kendisi gibi genç isimlerin tiyatroya ilgi göstermesi sebebiyle memnun olduğunu da açıkladı. Ünlü oyuncu yeni bir dizisi olmadığını belirtirken hem tiyatro oyunu ile ilgileniyor hem de yeni sinema filminin vizyona girmesi için bekleyişini sürdürüyor.