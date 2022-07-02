'Yabancı Savaşçılar Cezalara İtiraz Ediyor'

Rus devlet haber ajansı TASS'a göre, Ukrayna için savaştığı için Ukrayna'nın doğusunda Rus destekli bir ayrılıkçı mahkeme tarafından ölüm cezasına çarptırılan İngiliz ve Faslı bir savaşçı, cezalarına itiraz etti.

Almanya, Rusya'nın Ukrayna'nın Odesa bölgesine düzenlediği iddia edilen füze saldırılarını kınadı.

Kiev'e göre, Cuma günü güneybatı bölgesinde iki çocuk da dahil olmak üzere en az 19 kişi öldürüldü. Moskova sorumluluğu reddediyor.

Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'dan gelen yaptırımlar ve siyasi baskının Rusya ve Beyaz Rusya'yı yakınlaştırdığını söyledi .

Rusya Yılan Adası'na fosfor bombası atıyor: Ukrayna

Ukrayna ordusu Rusya'yı, güçlerini oradan çektikten sadece bir gün sonra Yılan Adası'na fosforlu mühimmat kullanarak saldırılar düzenlemekle suçladı.

Yılan Adası için başka bir isim kullanarak yapılan açıklamada, "Rus hava kuvvetlerine ait SU-30 uçakları Zmiinyi adasına iki kez fosfor bombalı hava saldırısı düzenledi" denildi.

Bakhmut'ta evlere roket ateşi düştü: Sakinler

Bakhmut sakini Viktor Rosenberg, El Cezire'ye evinin çatısının roketler tarafından vurulduğunu ve tavanın çökmesine neden olduğunu söyledi.

"Çok fazla moloz var. 81 yaşındayım. Yardım edecek kimse yok” dedi.

Gönüllüler, Rusya'nın geçen hafta ele geçirdiği stratejik Severodonetsk kentinden yaklaşık 70 kilometre (43 mil) uzaklıkta bulunan kasabayı yaşlıların tahliyesine yardım ediyorlardı.

Zaporizhzhia nükleer istasyonuna bağlantı restore edildi: Kiev

Ukrayna'nın nükleer enerji operatörü Cuma günü yaptığı açıklamada, Rus kuvvetleri tarafından işgal edilen Avrupa'nın en büyüğü olan Zaporizhzhia nükleer santralindeki gözetleme sistemleriyle bağlantısını yeniden kurduğunu söyledi.

BM'nin atom gözlemcisi olan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), güney Ukrayna'daki tesisi acilen denetlemek istediğini söyledi, ancak Ukraynalı yetkililer, Rus kuvvetleri kontrol altındayken böyle bir ziyarete karşı çıkıyor.

Altı reaktörden oluşan santralle ikinci kez iletişim kesildi.

ABD, Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım sözü verdi

ABD, Rusya'nın savaşta uzun menzilli saldırılara büyük ölçüde bağımlı olmasına yanıt vermek için yeni karadan havaya füze sistemleri ve topçu radarları da dahil olmak üzere Ukrayna'ya 820 milyon dolarlık yeni askeri yardım sağlayacağını söyledi.

Ukrayna yüzde sekiz daha fazla tahıl, bakliyat ihraç etti

Kiev Tarım Bakanlığı, Ukrayna'nın Haziran ayı sonunda sona eren 2021-22 mali yılında bir önceki yıla göre yüzde 8 daha fazla tahıl ve bakliyat ihraç ettiğini duyurdu.