WNBA Yıldızı Brittney Griner'ın Rusya'daki Duruşması Başladı

Yetkililerin bagajında ​​esrar yağı içeren vape kartuşları bulması üzerine Şubat ayında Rusya'da tutuklanan ABD'li profesyonel basketbolcu Brittney Griner'ın yargılanmasına Moskova'da başlandı.

Ulusal Kadın Basketbol Birliği (WNBA) yıldız ve iki kez Olimpiyat altın madalyası sahibi Griner, 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağı dava için Cuma günü Rusya başkentinin eteklerinde bir mahkeme salonuna geldi.

Khimki Şehir Mahkemesi'ne kelepçeli olarak gelen 31 yaşındaki sporcuya , üzerinde gitar ikonu Jimi Hendrix'i gösteren bir tişört giydi ve beraberinde üç kişi eşlik etti. Duruşmaya ABD büyükelçiliği personeli de katıldı. Mahkemede kameralara izin verilmedi.

ABD Maslahatgüzarı Elizabeth Rood, duruşmada gazetecilere, Griner'ın kendisine "inancını koruduğunu" ve "beklenebileceği kadar iyi yaptığını" söylediğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Griner'ı "haksız yere gözaltına aldı" olarak nitelendirdi ve Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya ile gergin ilişkiler içindeyken serbest bırakılması için pazarlık yapıyor. Griner'in tutuklanması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta komşu ülkeye asker göndermesinden birkaç gün önce geldi.

Cuma günü, Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov davanın siyasi amaçlı olduğunu reddetti.

“Sadece bilinen gerçeklerle çalışabilirim ve gerçekler, ünlü sporcunun narkotik maddeler içeren yasadışı uyuşturucularla gözaltına alındığını gösteriyor. Rus mevzuatında bu tür suçların cezalandırılmasını öngören maddeler var” dedi.

"Yalnızca mahkeme karar verebilir"

Griner'ın gözaltına alınması, Moskova'nın ABD'de gözaltında tutulan yüksek profilli bir Rus'un serbest bırakılmasını istemek için sporcuyu kullanabileceği endişelerine yol açtı ve Senatör Tim Kaine, Phoenix Mercury için forvetin “müzakere çipi” olarak kullanılabileceği konusunda uyardı.

Griner'ın destekçilerinden bazıları ABD'yi böyle bir takas teklif etmeye çağırdı.

Spor dünyasının önde gelen isimleri de Griner'ın serbest bırakılması için çağrıda bulundu, NBA oyuncuları bazı maçlarda “Biz BG'yiz” yazan tişörtler giyiyor.

Erkek meslektaşlarından önemli ölçüde daha az ücret alan WNBA oyuncularına, Rusya Kadınlar Basketbol Premier Ligi tarafından ABD sezon dışı sezonunda oynamaları için genellikle kazançlı sözleşmeler teklif ediliyor.

Bazıları Griner'in gözaltına alınması ve Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ortasında Rus liginden ayrıldı.

ABD'li yetkililer, Griner'ın Rusya tarafından haksız yere gözaltına alınan iki vatandaştan biri olduğunu söylüyor. Eski bir ABD denizcisi olan Paul Whelan, casusluktan mahkum edildikten sonra 2018'den beri Rusya'da tutuluyor. İddiayı yalanladı.