Wisconsin'deki Noel Geçit Törenine Araba Çarptı: 40 Yaralı, 5 Ölü

Waukesha Şehri'ne göre, ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir Noel geçit töreninde bir araba beş kişiyi öldürdü ve en az 40 kişiyi yaraladı.

Olay, Pazar günü, Milwaukee'nin yaklaşık 32 kilometre (20 mil) batısındaki Waukesha'da 16:39 (22:39 GMT) civarında meydana geldi.

Waukesha Belediye Başkanı Shawn Reilly gazetecilere verdiği demeçte, kentin "bir topluluk kutlaması olması gereken şeyde korku ve trajedi ile karşı karşıya kaldığını" söyledi.

Reilly, "Topluluğumuzdan bu kadar çok kişinin geçit törenine gittiğini, ancak yaralanma ve kalp ağrısı ile başa çıktığını bilmek beni derinden üzdü" dedi.

Waukesha Polis Şefi Dan Thompson, ilgili bir kişinin gözaltına alındığını ve şüpheli aracın kurtarıldığını söyledi.

Thompson gazetecilere verdiği demeçte, "Şehir merkezinde düzenlediğimiz Noel geçit törenimize kırmızı bir SUV girdi" dedi. Daha önce, 20'den fazla kişinin yaralandığını doğrulamıştı, ancak öldürülen insan sayısı hakkında tahmin verememişti.

Bireylerin bir kısmı çocuktu ve bu olay sonucunda bazı ölümler oldu” dedi.

Olayın terörle bağlantılı olup olmadığı bilinmemekle birlikte, kasabada daha önce verilen yaklaşık 72.000 sığınma emrinin kaldırıldığını da sözlerine ekledi. Çevrimiçi olarak yayınlanan bir videoda, kırmızı bir SUV geçit töreninde ilerliyordu ve kalabalığın yardım sunmak için kaldırımlardan koşmadan önce bir düzineden fazla insanı ezdiği görülüyordu.

İkinci bir videoda, polisin araca sokak bariyerlerini çarparak ateş açtığı görüldü. Yerel CBS üyesi daha sonra Twitter'da kaputu kırışmış ve ön çamurluğu asılı, araba yoluna park etmiş kırmızı SUV gibi görünen bir resmi gösterdi. Eyaletin en üst düzey kolluk kuvveti olan Başsavcı Josh Kaul, bir Tweette Waukesha'da olanların "mide bulandırıcı" olduğunu söyledi.

Sorumluların adalete teslim edileceğine inancım tamdır” dedi. Waukesha okul bölgesi yönetim kurulu üyesi Corey Montiho, Milwaukee Journal Sentinel'e kızının dans takımının SUV tarafından vurulduğunu söyledi.

“Pomponlar ve ayakkabılardı ve her yere sıcak çikolata döküldü. Kızımı bulmak için bir buruşuk bedenden diğerine geçmek zorunda kaldım” dedi. “Eşim ve iki kızım neredeyse vuruluyordu. Lütfen herkes için dua edin. Lütfen dua et."

Aspire Dance Center stüdyosunun ortak sahibi Chris Germain, Associated Press haber ajansına, geçit töreninde 2 yaşından 18 yaşına kadar vagonlarda çekilen yaklaşık 70 kız olduğunu söyledi.

Geçit töreninde 3 yaşındaki kızı olan Germain, "az önce yanımızdan alev alev yanan" kestane rengi bir SUV gördüğünde girişlerinin başında araba sürdüğünü söyledi. Peşinden koşan bir polis memurunun yaya olarak geldiğini söyledi. Germain, kendi SUV'sinden atladığını ve yanındaki kızları topladığını söyledi.