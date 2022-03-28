Will Smith'in Oscar Gecesi Tokadı Ünlü İzleyicileri Şoke Etti

Uluslararası ünlüler, aktör Will Smith'in Los Angeles'taki Oscar töreni sırasında sahneye çıkıp komedyen Chris Rock'a tokat atması üzerine şok, kınama ve bazı durumlarda övgülerle tepki gösterdi.

Pazar gecesi 94'üncü Akademi Ödülleri'nde oyuncu arkadaşlarının şaşkın seyircisi önünde canlı yayında oynanan münakaşa, Rock'ın Jada Pinkett Smith'in tıraşlı kafası hakkında şaka yapması ve onu GI Jane film karakterine benzetmesinin ardından geldi.

Will Smith ile 1997'de evli olan Pinkett Smith, saç dökülmesiyle sonuçlanan otoimmün bir durum olan alopesi ile olan mücadeleleri ve kafasını tıraş etme kararı hakkında kamuoyu önünde konuştu.

Saldırıdan sonra, tenis yıldızları Venus ve Serena Williams'ın babasını canlandırdığı Kral Richard'daki performansıyla en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan Smith, Rock'a "Karımın adını ağzından çıkar" diye bağırarak koltuğuna geri döndü.

"Vay canına, Will Smith az önce beni tokatladı," dedi sersemlemiş bir Rock, en iyi belgesel filmi için adayları sunmaya devam etmeden önce kendini toplaması biraz zaman aldı.

ABD medyasına göre Rock suçlamada bulunmayı reddetti. Rapçi Sean "Diddy" Combs daha sonra New York Post'a verdiği demeçte, ikilinin kötü kanı ezdiğini belirterek, "O iş bitti. Bunu doğrulayabilirim".

Smith, kabul konuşması sırasında Akademi'den ve "aday arkadaşlarından" özür diledi, ancak Doğrudan Rock'a atıfta bulundu. Bunun yerine kendisini filmde canlandırdığı karaktere benzetti.

Smith, "Richard Williams ailesinin ateşli bir savunucusuydu" dedi. "Hayatımın bu zamanında, şu anda, Tanrı'nın beni bu dünyada olmaya ve yapmaya çağırdığı şeyden bunaldım."

"Sanat hayatı taklit eder", diye ekledi. "Dedikleri gibi çılgın babaya benziyordum. Ama aşk sana çılgınca şeyler yapacak."

O zamandan beri iki şovmen de durumu kamuoyu önünde ele almamıştır.

Ancak, diğerleri, Smith'lerin oğlu Jaden Smith'in imbroglio'dan sonra "biz böyle yaparız" diye tweet atarak ağırlığını koydu.

Komedyen Tiffany Haddish, Los Angeles Times muhabirine "Bence Chris dağınıktı." dedi.

Muhabirin tweet'ine göre, "Husb'u olan bir kadın olarak, keşke husb'um [ve] 4 beni [Will]'in [Jada] savunduğu gibi ayağa kaldırsaydı." dedi. "Her kadın bunu ister, değil mi? Yaralanmıştı. Ve karısını korudu. Ve bir erkeğin yapması gereken de budur."

Diğerleri, film yapımcısı Rob Reiner'ın "Will Smith'in Chris Rock'a büyük bir özür borçlu" tweetiyle şiddeti kınadı.