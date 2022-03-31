WhatsApp Duyurdu! Sesli Mesajlara Yeni Özellikler Geliyor

WhatsApp üzerinden günde ortalama 7 milyar sesli mesajın gönderildiği biliniyor ve uygulama yeni duyurduğu özellikler ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kısa süre içerisinde sesli mesajlar için yeni özellikler devreye alınacak ve WhatsApp'a yenilikler gelecek. Sizler için WhatsApp sesli mesajlara eklenecek olan yeni özellikler hakkında detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri haberimizin devamında yazdık.

Sesli mesajlar hakkında bir dizi yenilik devreye alan anlık iletişim uygulaması WhatsApp yeni bir duyuru gerçekleştirdi ve sesli mesajlara yeni özelliklerin geleceğini açıkladı. Konu hakkında Meta Facebook çatısı altında bulunan WhatsApp bir duyuruda bulundu ve 2013 senesinde kullanıma açılan sesli mesajlaşma sayesinde her gün ortalama 7 milyar sesli mesajın gönderildiğini açıkladı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan WhatsApp sesli mesajların sohbetleri daha hızlı hale getirdiğini belirtirken önümüzdeki haftalarda da bu alan ile ilgili olarak yeni özelliklerin sunulacağını duyurdu.

Gelecek olan yeni özelliklerden biri sohbet dışı oynatma olacak ve diğer mesajları okuyup yanıt verebilmek ya da çoklu görevleri yerine getirebilmek için sohbet dışında sesli mesaj dinlenecek. Bunun yanı sıra kaydı duraklat ve kayda devam et özelliğinde de sesli mesaj kaydedilebilecek ve düşünceleri toplamak gerektiğinde ya da kesintiye uğradığında kayıt durdurularak hazır olunan zamanda devam edilebilecek.

Dalga biçimi görselleştirme özelliği de eklenecek ve kaydı takip etmeye yardımcı olmak adına sesli mesajda sesin görsel bir temsili gösterilecek. Taslak önizleme özelliği sayesinde de sesli mesajlar gönderilmeden önce dinlenebilecek ve bu şekilde ses gönderiminin iptali de sağlanabilecek.

Oynatmayı hatırla özelliği ile bir sesli mesaj dinlenirken duraklatılırsa sohbete dönüldüğü zaman kalınan yerden devam edilebilecek. Bunun yanı sıra iletilen mesajlarda hızlı oynatma ile hem iletilen hem de normal mesajları daha hızlı dinlemek için 1.5 kat ya da iki kat hızda oynatma yapılabilecek.