WhatsApp Communities (Topluluklar) Nedir? Whatsapp Topluluk Nasıl Kurulur?

Yeni topluluk özelliği ile adından söz ettiren WhatsApp uygulaması teknoloji gündeminin üst sıralarında yer aldı. Yapmış olduğu güncellemeler ile adından söz ettiren ve pek çok insan tarafından günlük olarak kullanılmakta olan WhatsApp uygulaması eklemiş olduğu yeni özellik ile beraber birden fazla grubu tek çatı altında toplayabilecek. Peki WhatsApp topluluk özelliği nedir, WhatsApp topluluk özelliği nasıl kullanılır? Sizler için haberimizin devamında son zamanlarda en çok hakkında arama yapılan WhatsApp topluluk özelliği hakkında detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri yazdık.

Topluluklar özelliği gruplara ek olarak grup yöneticilerine ve kullanıcılara daha fazla kontrol imkanı tanımaktadır. Bu yeni özellik ile beraber aile, okul, mahalle ya da iş gibi gruplar altında kullanıcılar toplanacak ve pek çok grup tek bir çatı altında yer alabilecek. Açıklanan yeni özellik ile birlikte alt grup sohbetlerine sahip olan büyük topluluklar oluşabilecek ve duyurular toplumun tamamına gönderilmesi sonrasında kolay bir şekilde okunabilecek. WhatsApp uygulaması bildirmiş olduğu bu yeni özellik ile beraber kullanıcılara fayda sağlamak istiyor ve kullanıcılar adına önemli olan konularda daha büyük oluşumlar altında toplanabilmelerini hedefliyor.

WhatsApp'a gelen yeni özellik olan topluluk özelliği sayesinde bütün WhatsApp kullanıcıları erişime açık bir halde buldu gerçekleşen özellik ile birlikte artık grubun tek bir çatı altında toplanacağı belirtildi. Bunun yanı sıra WhatsApp'a eklenen bu özelliğin Telegram ve Discord uygulamalarına da benzediği gözden kaçmadı.

Konu hakkında elde edilen detaylı bilgilere göre grup lideri tarafından kullanıcılar topluluğa katılabilecek ya da davet bağlantısı gönderilebilecek. Yöneticilerin göndermiş olduğu mesajların tek bir yerden tüm gruplara yayınlamasına olanak tanıyan topluluk özelliği pek çok kullanıcının dikkatini çekti.

WhatsApp Topluluk Özelliğinde Telefon Numaraları Gizlenebilir!

İstedikleri herhangi bir gruba katılabilecek olan kullanıcılar ise WhatsApp'ın getirmiş olduğu bu yeni özelliği ilgiyle karşıladı. Topluluğun üyesi olan bu kullanıcılar istedikleri zaman diğer gruplara da katılım gösterebilecek. Bunun yanı sıra topluluk kurallarına uymayan kullanıcıların da WhatsApp'a bildirilebileceği ile ilgili detaylar paylaşıldı. Bu yeni özellik sayesinde yöneticiler sorunlu mesajları silebilecek, 32 katılımcı ile sesli aramaları paylaşmak mümkün olacak ve 2 GB'a kadar büyük dosyalar da gönderilebilecek. Üyeler WhatsApp topluluk özelliği ile isterlerse telefon numaralarını da gizleyebilir.

50'ye kadar oluşturulabilecek olan WhatsApp topluluk gruplarına 5000'e kadar üye eklenebileceği açıklandı. Öncelikle WhatsApp'ta sohbetler bölümünün üzerinde bulunan menü seçeneğine tıklamak ya da sağ tarafa kaydırarak topluluk kısmına girebilmek mümkündür. Bu işlemi yaptıktan sonra topluluk oluşturur seçeneğine tıkanır ve maksimum 24 karakter olacak şekilde bir isim seçilir. Topluluğa uygun olarak eklemek istediğiniz resmini kamera simgesinden de ekleyebilirsiniz. Yeni grup oluştur seçeneğine ise yeni bir grup için tıklamak ve grubun adını belirlemek gerekir. Bu gruba kullanıcılar dahil edilir ve zaten var olan bir grup bulunuyor ise ve bu grubu da topluluk haline getirmek isteniyorsa var olan bir grup ekle seçeneğinden topluluk haline getirilebilir.