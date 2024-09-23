Otomobil sektörünün dev isimlerinden Volkswagen, maliyetlerini düşürmek amacıyla Almanya’daki fabrikalarını kapatacağını duyurdu. Bu karar, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı çünkü Almanya, işçi maliyetleri açısından birçok ülkeye göre oldukça pahalı bir pazar. Türkiye gibi ülkeler, büyük otomobil üreticilerine fabrikalar açmaları için cazip teşvikler sunarak rekabeti artırıyor.

Volkswagen’in bu açıklamasının ardından Almanya hükümeti devreye girdi. Ekonomi Bakanlığı, kapatılması planlanan fabrikalardan birine resmi bir ziyaret düzenleyerek, hükümetin destek vereceğini bildirdi. Ancak bu desteğin ne şekilde olacağına dair henüz net bir bilgi yok. Almanya’daki yüksek işçi ücretleri göz önüne alındığında, hükümetin sağlanacak desteğin kapsamını genişletmesi gerekebilir.

Bu durum, sadece Volkswagen’i değil, Almanya’daki diğer otomobil üreticilerini de etkileme potansiyeline sahip ve sektör genelinde kaygılara yol açıyor. Fabrikaların geleceği, otomotiv endüstrisinin gidişatında belirleyici bir rol oynayabilir.