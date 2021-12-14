Viyana Nükleer Müzakereleri Devam Ederken İran ve Avrupalılar Diken Ticareti Yapıyor

Dünya güçleri, İran'ın 2015 nükleer anlaşmasını canlandırmayı amaçlayan Viyana'da özel görüşmeleri sürdürüyor, ancak İran ile Batı arasındaki anlaşmazlıklar kamuoyuna yansımaya devam ediyor.

Salı günü erken saatlerde bir tweet'te, İran'ın baş müzakerecisi, bazı meslektaşlarının hala "gerçek diplomasi yerine suçlama oyunu alışkanlıklarında ısrar ettiğini" yazdı.

Ali Bagheri Kani, “diplomasinin iki yönlü bir sokak olduğunu” da sözlerine ekledi ve anlaşmaya imza atan üç Avrupa ülkesinin – Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık – ve 2018’de anlaşmadan tek taraflı olarak ayrılan ABD’nin siyasi yeterliliğe sahip olmadığını öne sürdü. bir anlaşmaya varmak isteyecektir.

Bu, sözde E3'ten üst düzey diplomatların hala "gerçek müzakerelere başlayamadıklarını" söylemesinden kısa bir süre sonra geldi.

"Zaman bitiyor. İran'ın nükleer programını hızlı bir şekilde ilerletmesi ışığında, hızlı bir ilerleme olmadan, JCPOA yakında boş bir kabuk haline gelecek" diye uyardılar, anlaşmanın resmi adı olan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na atıfta bulunarak.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, diplomasinin en iyi seçenek olmaya devam ettiğini, ancak Washington'un "alternatifler üzerinde müttefikler ve ortaklarla aktif olarak meşgul olduğu" konusunda uyardı.

ABD'nin çekilmesi ve sert yaptırımların uygulanmasının ardından bir yıl bekledikten sonra, İran nükleer programını kademeli olarak artırdı ve şimdi uranyumu yüzde 60'a kadar zenginleştiriyor ve gelişmiş santrifüjler kullanıyor.

Ancak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), ülkenin bir nükleer bomba için gereken yüzde 90 saflıkta uranyumu zenginleştirmediğini doğruladı ve İran sürekli olarak asla nükleer silah aramayacağını iddia etti.

Avusturya başkentinde JCPOA'yı eski haline getirmek için yedinci tur müzakereler, bir haftalık aranın ardından Perşembe günü başladı. Duraklamadan önce İran, Amerikalı müzakereciler arasında mekik diplomasisi yürüten E3'ün anlaşma şartlarına aykırı olduğu gerekçesiyle reddettiği önerilerini içeren iki belge sundu.

İran, yaptırımların kaldırılmasının doğrulanması ve ABD'nin bir daha JCPOA'dan caymayacağının garanti edilmesi yönündeki taleplerine ilişkin üçüncü bir belge hazırladığını ve bu belgenin ilk iki metin üzerinde bir anlaşmaya varılmasının ardından sunulacağını söyledi.

Viyana'da hem baş müzakereciler hem de uzman çalışma grupları düzeyinde birçok ikili ve çok taraflı toplantı yapılmıştır. JCPOA Ortak Komisyonunun bir başka toplantısı hafta sonundan önce gelebilir, ancak resmi olarak herhangi bir tarih teyit edilmedi.

Rusya'nın baş müzakerecisi Mihail Ulyanov Pazartesi günü geç saatlerde yaptığı bir tweet'te, "sayısız" sorunun kaldığını ancak tüm tarafların bu boşlukları kapatmak için çalıştığını söyledi.