Vildan Atasever’den Kasaba Doktoru Dizisi Hamlesi

Başarılı ve sevilen oyuncu Vildan Ataseveri bir süreliğine televizyon dizilerine ara vermiş ve sevenlerinden uzakta kalmıştı. Dijital projeler Bonkis ile Ölüm Kime Yakışır gibi yapımlar ile setlerde yer alan ünlü isim televizyon dizilerinde görülmemişti.

Oyuncu, televizyon ekranlarında son olarak TRT1 dizisi olan Payitaht Abdülhamid ile performans sergilemişti. Bu dizide Saliha Sultan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Vildan Atasever, sergilediği oyunculuk performansı ile beğeni toplamıştı. Aynı Gecenin Laciverti ve Malazgirt 1071 gibi film projelerinde de rol alan ünlü isim, yapmış olduğu tercihler ile hayranlarından beğeni topluyor. Tekrardan yoğun çalışma saatlerine ve televizyon ekranına dönme kararı alan başarılı oyuncu Vildan Atasever, bu haber ile sevenlerini mutlu etti.

Yeniden TRT1 ekranında hayranları ile buluşacağını açıklayan ünlü oyuncu Vildan Atasever, 2019 senesinde Tek Yürek dizisinde İlknur karakterine hayat vermişti. Söz konusu TRT1 dizisinde oldukça başarılı bir performans sergileyen ünlü oyuncu rol alacağı projeler ile merak ediliyor. Ünlü isim daha sonra 2020- 2021 sezonunda da Payitaht Abdülhamid dizisinde yer almış ve izleyici kitlesinin gönlünde taht kurmuştu.

Ünlü oyuncu Vildan Atasever’in tercihini Kasaba Doktoru dizisinden yana kullandığı öğrenildi ve açıklanan bu karar coşku ile karşılandı. Ünlü ismin kararını vermesi sonrasında tekrardan TRT1 ekranlarında yer alacak olması da dikkat çeken bir diğer nokta olarak görüldü. Oyuncu Deniz Can Altaş, Ozan Akbaba ve Hazal Subaşı ile beraber başrolde yer alacak. Kısa süre içerisinde setlere çıkması beklenen ünlü oyuncu Vildan Atasever merak ve heyecan içerisinde bekleniyor.

Kasaba Doktoru dizisinin çekimleri ise önümüzdeki günlerde başlayacak ve doktorların hayatını konu edinecek. Oyuncunun Kasaba Doktoru isimli dizide nasıl bir karaktere hayat vereceği ise merak ve heyecan içerisinde bekleniyor.