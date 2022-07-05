Venezuelalı Göçmen Çocuklar Eğitime Erişimde Zorlanıyor

Eliana Caman iki yıl önce iki çocuğuyla birlikte Venezuela'dan Peru'ya giden bir otobüse bindiğinde, önümüzdeki yolculuğun zorlu olacağını biliyordu . Daha iyi bir hayata giden yolda karşılaşacağı daha az belirgin engellere güvenmiyordu.

El Cezire'ye “Çocuklarım [Peru'daki] okul onları kabul etmediği için eğitimlerinin bir yılını kaybetti” dedi.

Yöneticiler, Venezüella'da sahip olmadıkları eğitimlerinin kanıtını istediler. Bir kimlik kodu vererek ona yardım etmek için özel bir okul hazırlandı, ancak bu, çocuk başına 600 Peru tabanına (157 $) mal olacak - aileleri için imkansız bir miktar. Yılmadan, Lima'daki tüm devlet okullarının bir listesini çıkardı ve onları tek tek aradı.

“Venezuelalıları kabul etmiyoruz. Bana söyleyecekleri buydu. O yüzden yoruldum," dedi Caman. “Çocuklar pandeminin ortasında sıkılmış, hiçbir şey yapmadan evde kaldı. Dediğim gibi, biz göçmendik; hiçbir şeyimiz yoktu.”

Latin Amerika'da muazzam bir göç dalgasının ortasında , yardım kuruluşları, göçmen çocukların evrensel olarak garanti edilmesi gereken bir şeye, bir eğitime erişmelerinin önündeki engeller konusunda alarm veriyor.

Peru'da Save the Children için yakın zamanda yürütülen bir araştırma, Peru'nun en kalabalık bölgeleri olan Lima ve La Libertad'daki her dört Venezüellalı göçmen çocuktan birinin okula kayıtlı olmadığını ortaya çıkardı. Kolombiya'da bir Bogota düşünce kuruluşu tarafından yapılan araştırma, statüsü "düzensiz" olan ergenlerin okuldan geri çevrildiğini buldu.

Save the Children Peru'daki etki ve kalite programının direktörü Nelly Claux, Al Jazeera'ya “Ciddi bir erişim sorunumuz var” dedi.

COVID -19 salgını işleri çok daha kötü hale getirdi. BM çocuk ajansı UNICEF'e göre, küresel kapanma sırasında okulların kapanmasından en çok Latin Amerika ve Karayipler etkilendi ve pandemi sırasında tüm bir yıllık eğitimini kaybeden çocukların yüzde 60'ı bu bölgede yaşıyor.

Peru'da okullar tam iki yıl kapalıydı ve internet erişimi olmadığı için herkes çevrimiçi eğitime katılamadı. Claux, Peru'nun ekonomisinin de öyle bir darbe aldığını söyledi ki, yaklaşık 300.000 çocuk daha özel okullardan devlet okullarına taşınarak öğrenci alanı sıkıntısı yarattı.

"Birçok aile leke olmadığını söylüyor ve bunun nedeni yönetmenin hiç olmadığını söylemesidir ve bunun nedeni genellikle ayrımcılıktır" dedi. "Onlar Venezüellalı ve gerçekten Perululara yardım etmemiz gerektiğini söylüyorlar - bu yüzden onlara karşı ayrımcılık yapıyorlar ve onları dışlıyorlar."