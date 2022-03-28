Venezuela Ordusu Kolombiyalı İsyancı Gruplarla İşbirliği Yaptı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Kolombiya-Venezuela sınırının uzak ve çoğu zaman kanunsuz bir kesiminde şiddet olaylarındaki "çarpıcı artış" nedeniyle Venezuelalı askerleri bu yılın başlarında Venezuela'nın Apure eyaletinde Kolombiyalı isyancılarla ortak operasyonlar yürütmekle suçladı.

Pazartesi günü yayınlanan bir raporda, savunuculuk grubu Ocak ayında Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile Ortak Doğu Komutanlığı olarak bilinen başka bir isyancı örgüt arasında ateşkesin sona erdiğini belirtti.

Bu, 3.300'den fazla kişiyi Apure'deki evlerinden kaçmaya zorlayan çatışmalara, kaçırmalara ve sivillerin suikastlarına ve ayrıca Venezuela sınırının hemen karşısındaki Kolombiya'nın Arauca eyaletinde 3.800'den fazla kişinin yerinden edilmesine yol açtı.

HRW, Şubat ayında Arauca'yı ziyaret ettiğini ve Apure'den insani yardım çalışanları ve mültecilerle konuştuğunu belirterek, Venezuela Ulusal Muhafızları üyelerinin ELN isyancılarıyla köylere nasıl girdiklerine ve insanları kamyonlarla nasıl götürdüklerine tanık olduklarını söyledi.

Görgü tanıkları gruba, evlerinden kaçırılanların Bogota ile 2016 barış anlaşması imzalamayı reddeden Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) muhalifleri tarafından yönetilen Ortak Doğu Komutanlığı ile işbirliği yapmakla suçlandığını söyledi.

Bir görgü tanığı HRW'ye verdiği demeçte, "Askerler ELN ile geldi, hepimizi öldüreceklerini sandım." dedi. "Askerler ve ELN savaşçıları bazı insanları ismleriyle çağırdılar, evlerine gittiler ve onları tuttuktan sonra aldılar."

Venezuela Enformasyon Bakanlığı, Reuters haber ajansının yorum talebine hemen yanıt vermedi.

HRW'nin Amerika Direktör Vekili Tamara Taraciuk Broner, Birleşmiş Milletler'in Venezuela'daki Gerçek Bulma Misyonu'na "Gerillaların suistimallerinden Venezuela güvenlik güçlerinin sorumluluğunu soruşturma" çağrısında bulundu.

Rapora eşlik eden bir bildiride"Silahlı gruplar Kolombiya-Venezuela sınır bölgesinde, bazı durumlarda Venezuela güvenlik gücü üyelerinin suç ortaklığıyla sivillere karşı acımasız tacizlerde bulunuyor, Kolombiyalı yetkililer ise yanıt vermek için yeterli çabayı gösteremediler." dedi.

Taraciuk Broner, "Kolombiyalı yetkililer halkı koruma ve yerinden edilmiş insanlara yardım etme çabalarını acilen hızlandırmalı." diye de ekledi.

Rapor, Kolombiya'nın başkanlık seçimlerine giden yolda derinden kutuplaşmaya devam ettiği ve Kolombiya ile Venezuela arasındaki ilişkilerin sınır boyunca şiddet olaylarının arttığı bir dönemde gerginliğini koruduğu bir dönemde geldi.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque hükümeti, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu muhalifleri ve ELN'yi barındırmakla suçladı ve bu da Maduro'nun reddettiği bir şey. Duque arauca'daki asker varlığını da artırmasına karşın, HRW bu çabanın yetersiz kaldığını belirtti.

Şubat ayında Kolombiya savunma bakanı, Venezuela ordusunun "onlardan uyuşturucu rotaları çaldıkları" için Ortak Doğu Komutanlığını bölgeden çıkarmak için ELN ile ittifak kurduğunu söyledi.