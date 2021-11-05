Velilere Müjde, Ödemeler 5000 TL'ye Kadar Hesaba Yatıyor

5000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen anne ve babalara yeni bir haber geldi. Ülkemizin kamu bankaları olan Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank çocuğu okula giden velilere 5000 TL'ye kadar nakit avans vereceğini duyurdu. İster banka şubelerinden isterseniz de banka şubelerine gitmeden başvuru yapabileceğiniz bu 5000 TL nakit avans limitini almak istiyorsanız bazı banka politikalarına uygun olmanız gerekiyor.

5000 TL'ye kadar nakit avans başvurusunda bulunacak olan kişiler, bankaların mobil uygulamalarını kullanıyorlarsa daha kolay bir şekilde başvuru yaparak sonuç sorgulamasını da istedikleri zaman yapabileceklerdir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank başlatmış olduğu Bu kampanyada ödemeleri hesaba yatırmaya başladı.

Ziraat bankası'ndan velilere 5000 TL ödeme

Devlet bankası olan ve paraya ihtiyacımız olduğu zaman ilk başvuru yaptığımız bankaların başında gelen Ziraat Bankası kendi bankası'nda hesabı olan müşterilere artı para olarak 5000 TL'ye kadar ödeme yapıyor. Özellikle son zamanlarda okula giden çocuklarına nakit sıkıntısı yaşayan veliler, 5000 TL'ye kadar nakit avans başvurularını Ziraat Bankası üzerinden artık yapabiliyorlar. Ziraat Bankası hesabınız üzerinden almış olduğunuz internet bankacılığı şifresi ile birlikte mobil uygulamaya giriş yaparak buradan kendi hesabınız bölümünden kredili mevduat hesabı başvurusu yapabilirsiniz. Kredi notu uygun olan kişilere 5000 TL'ye kadar artı para verilirken onaylanan bu artık parayı istediğiniz zaman kullanabilir ve 12 ay vadeye kadar bölerek geri ödemesini gerçekleştirebilirsiniz.

Vakıfbank'tan 5000 TL ödeme

Bir diğer kamu Bankası Ziraat bankası'ndan sonra kampanya yapmaya başladı. Vakıfbank üzerinden 5000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen kişiler 36 ay vadeye kadar kredi 12 ay vadeye kadar da nakit avans kullanabilirler. Vakıfbank şubelerinden VakıfBank'ın resmi internet sitesi üzerinden internet bankacılığına giriş yaparak hemen başvuru yapabilirsiniz.

Velilere Halkbank 5000 TL Ödüyor

Halkbank üzerinden banka hesabınız varsa hemen internet bankacılığı şifresi alarak Halkbank'ın mobil uygulamasına girebilir ve buradan 5000 TL'ye kadar başvuruda bulunabilirsiniz. Üstelik Halkbank üzerinden 5000 TL'ye kadar ödeme alacak olan kişiler nakit avans başvurusu onaylandıktan sonra kredi kartı ve ihtiyaç kredisi başvurusu da yapabilir ve istedikleri ihtiyaçta bu ödemeleri de alabilirler. Detaylı bilgilere bankanın resmi internet sitesine girerek öğrenebilirsiniz.