Veda Mektubu Ziya Seher'e Alanur Diye Seslendi, İşler Karıştı!

Güçlü bir dönem projesi olarak ekranlarda yayınlanan Veda Mektubu dizisi etkileyici bir şekilde yayın hayatını sürdürüyor. Pazartesi akşamlarında izleyici karşısına çıkan proje reyting oranlarında ortalama altında sonuçlar elde ediyor. Buna rağmen sadık bir izleyici grubu oluşturmayı başaran dizi projesi Her yeni haftada yaşanacak olan gelişmeler ile adından söz ettiriyor. Dizi her ne kadar yayın hayatına başladığı günden bu yana izlenme oranlarında ciddi bir sıçrama yapamasa da bir grup izleyici projeye karşı büyük bir hayranlık duymaya devam ediyor.

Sonraki sezonda dizinin yayın hayatına devam edip etmeyeceği ise kesin bir durum değil. Özellikle reyting oranlarının çok düşük olmasa da yüksek oranda gelmemesi projenin 2. sezon ihtimallerini azaltan bir uğursuz olarak yorumlanıyor. Selim Bayraktar, Nurgül Yeşilçay, Rabia Soytürk, Emre Yıldırımlar ve Bennu Yıldırımlar gibi ünlü oyuncular dizinin başrolünde performans sergiliyor. Veda Mektubu isimli televizyon dizisi projesi iyi bir hikaye kurgusu ve oyunculuk performanslarının üst seviyede olduğu bir şekilde yoluna devam ediyor. Dizi 24 Nisan Pazartesi akşamında 9. yeni bölümü ile ekranlarda yer alacak ve dizi hayranları ile buluşacak. Yayın hayatına başladığı günden bu yana 8 bölümünü geride bırakan Kanal D dizisi Veda Mektubu 9. yeni bölümü ile çok konuşulacak.

Yeni bölümünden fragman yayınlayan dizide Ziya'nın yaptığı hata çok konuşuldu. Seher'e Alanur şeklinde seslenen Ziya işlerin karışmasına sebep olacak. Ziya, Alanur karakterinin tekrardan hayatına girmesiyle yaşamının altüst olduğunu görecek ve yemek masasında Seher'e Alanur diyecek. Mehmet ise bu durumdan rahatsız olarak babasının annesine nasıl yanlış seslendiğini anlamayacak ve bu durumdan şüphelenmeye başlayacak. Alanur ise öte yandan Hatice'nin işbirliği ve yardım teklifini kabul etmeyi seçecek.