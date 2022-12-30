Veda Mektubu Büyük İddialarla Kanal D'de Başlayacak

Son yıllarda iddialı projeler ile isminden söz ettiren Kanal D, bir dönem boyunca dizi projeleri konusunda bir şanssızlık yaşamış ve istediğini elde edememişti. Fakat kanal birkaç senedir ise çok konuşuluyor ve reyting oranı yüksek diziler tekrardan eski günlerine dönüyor. Üç Kız Kardeş, Camdaki Kız, O Kız ve Yargı isimli dizi projeleri şu sıralarda kanalın en çok konuşulan dizileri arasında geliyor. Yeni diziler için çeşitli hazırlıklar da devam ediyor ve Veda Mektubu isimli proje iddialı bir yapım olarak öne çıkıyor. Dizinin kadrosunun yavaş yavaş şekillenmeye başladığı öğrenirken projenin Most Yapım imzalı olarak yayın hayatına başlayacağı açıklandı. Bazı isimler geçtiğimiz günlerde dizide ön plana çıkmış ve dizinin hikayesi merak konusu olmuştu.

Ünlü oyuncu Rabia Soytürk özellikle son dönemin genç kuşak oyuncuları arasında yer alıyor ve sıklıkla sosyal medya gündeminde adından söz ettiriyordu. Dizi hayranları Veda Mektubu dizisinde Rabia Soytürk'ün rol alacağını öğrendikten sonra büyük bir heyecan duydu. Ünlü oyuncunun nasıl bir rol ile ekrana döneceği şimdiden merak içerisinde bekleniyor.

Rabia Soytürk gençlik dizisi olarak Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Duy Beni isimli dizi projesinde rol almış ve geniş bir hayran kitlesine ismini duyurmayı başarmıştı. Ekim isimli karaktere Duy Beni dizisinde hayat veren ünlü oyuncu Rabia Soytürk çok sevinmiş ve sıklıkla adından söz ettirmişti. Ancak her ne kadar dizi sezonda da devam etme fırsatı elde etse de daha sonra beklentileri reyting oranları karşılayamamıştı ve dizi projesi final yaparak yayın hayatına sonlandırmayı seçmişti. Rabia Soytürk ise dizinin öne çıkan isimleri arasında bulunuyordu ve büyük bir hayran kitlesi edinerek adından söz ettiriyordu. Ünlü oyuncunun ekranlara Veda Mektubu ile dönmeye hazırlandığı öğrenildi ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu.

Ünlü oyuncunun dizideki rolünü merak eden hayranları Veda Mektubu isimli diziyi araştırıyor. Rabia Soytürk'ün yeni projesi için dans dersleri almaya başladığı öğrenirken oyuncunun hayat vereceği karakterin ismi ise Aslı Yıldız olarak açıklandı. Oyuncunun dans dersleri alması hayranlarını şaşırtacak bir gelişme olarak görüldü ve karakter ile ilgili merak da artış gösterildi.

Emre Kıvılcım dizinin bir diğer genç oyuncusu olarak öne çıkıyor ve adından söz ettiriyor. Emre Kıvılcım son olarak Üç Kız Kardeş dizisinde İrfan karakterini canlandırmış ve dikkatleri üzerinde toplamıştı. Sinem Koloğlu ile Bennu Yıldırımlar da dizi projesinin diğer iddialı isimleri olarak isimlerinden söz ettiriyor.

Veda Mektubu dizisinde sürpriz bir oyuncunun da rol alacağı açıklandı ve ünlü oyuncunun Nurgül Yeşilçay olduğu öğrenildi. Televizyon eleştirmeni ve yazarı Sina Koloğlu Nurgül Yeşilçay'ın isminin Veda Mektubu dizisiyle anıldığını duyurarak dikkat çekti. İlerleyen süreçte ise bu bilgi hakkında bir kesinliğe ulaşıldı ve Nurgül Yeşilçay'ın dizi projesinin kadrosuna dahil olduğu öğrenildi. Nurgül Yeşilçay ekranlara tekrar dönüş yapacak olması ile hayranlarını heyecanlandırıyor.