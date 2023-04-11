Veda Mektubu Alanur ile Seher Savaşı Alevlendi!

Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Veda Mektubu dizisi Pazartesi akşamlarında yeni bölümlerini yayınlamaya devam ediyor. Her ne kadar proje istenilen oranda reyting sonuçlarına ulaşamasa da yayınlanan yeni bölümler izleyici grubunu tatmin ediyor. Bennu Yıldırımlar, Nurgül Yeşilçay ve Selin Bayraktar gibi usta oyuncuların başrolde performans sergilediği dizi projesinde Emre kıvılcım ile Rabia Soytürk gibi genç oyuncular da yer alıyor. Ekran oyunları ile beğeni toplayan iki ünlü isim bu diziyle büyük bir fırsat elde etmiş oldu.

Kanal D ise Veda Mektubu dizisini devam ettirmekte kararlı bir tavır sergiledi ve reyting oranlarına çok fazla önemsemediğini gözler önüne serdi. İlk 7 bölümünü geride bırakan dizi 8. yeni bölümde çok heyecanlı sahneleri izleyici grubu ile buluşturacak. Gelecek hafta da çok önemli olaylar yaşanacak ve izleyici grubu merak edilen sorulara yanıt bulacak. 17 Nisan tarihinde ekranlarda yayınlanacak olan 8. bölümden fragman yayınlandı ve Veda Mektubu dizisinde Alanur karakterinin Seher'i tehdit etmesi gözlerden kaçmadı.

Seher, Alanur'un ne yapmak istediğini anlaması sonrasında köşeye sıkıştı ve ondan hesap sormak için evine gitmeyi tercih etti. Fakat bu sırada Alanur açık bir şekilde Seher'i tehdit etti ve Ziya'yı onun elinden alacağını söyledi.

Projenin son bölümünde Alanur karakteri hastanede yaşanılan olaylar ardından Aslı'nın tokat davasını duymuş ve onu eve götürmüştü. Mehmet de Aslı'yı almak için gitmiş ve Alanur'un izin vermemesi sonrasında kararsız kalmıştı.

Karakterler Hatice'nin kendine gelmesine de çok sevinmiş ancak Aslı'nın eve dönmesi ardından annesinin peşinden gelmesine çok şaşırmıştı. Herkes onun o evde kalmasının uygun olmadığını ifade etse de Alanur onları susturmayı seçmişti. İftar için hazırlıklara başlayan Alanur bu yaptığı ile Seher'i çok sinirlendirecek bir harekette bulunmuştu.