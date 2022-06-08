Ve Yayınlandı: Halkbank Kamu Çalışanlarına Özel İhtiyaç Kredisi Kampanyası Detayları Neler?

O Banka Onay Verdi! Devlet Memurlarının Cebini Dolduracak Formül İle Nakit Problemi Bulunan Memurlara 100 Bin TL'ye Kadar Ödeme Yapılacak! Kamuda istihdam edilenlere özel Halkbank'tan cazip krediye avantajı geldi. Nakit problemi yaşayan bütün devlet memurlarının faydalanabilecekleri kredi detayları ve çok daha fazlası haberimizde...

Halkbank tarafından devlet memurlarına özel kredi uygulamasını onay verilmesinin sonrasında ilgili grupta bulunan bütün vatandaşların devlet bankası olması güvencesi ile 100.000 TL'ye varan ihtiyaç kredisi kullanmaları sağlanacak. Üstelik düşük faiz oranları ile vatandaşların çok daha rahat bir geri ödeme planı ile taksitlerini ödemeleri sağlanacak.

Halkbank Kamu Çalışanlarına Özel İhtiyaç Kredisi Kampanyası Detayları Neler?

Halkbank tarafından kamuda çalışan müşterilerin bütün nakit problemlerini gidermeleri açısından sunduğu ihtiyaç kredisine talep her geçen gün artmaya devam ediyor. Aylık %1.78'den başlayan faiz oranları ile sunulacak kredi kapsamında 36 aylık vade seçeneği ile en çok 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi sunulurken 50.000 TL'den daha yüksek rakamlarda kredi çekilmesi durumunda ise en çok 24 aylık vade seçeneği sunulacak.

Geri ödeme planlamasının bütçelere göre yapılmasını talep eden vatandaşlar açısından ister aylık eşit yahut artış gösteren ya da azalan veya 3 ayda bir eşit gibi çeşitli seçeneklerden faydalanmaları ile diledikleri takdirde serbest ödemeli bir şekilde geri ödeme işlemlerini yapabilir.