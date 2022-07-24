Ve sonunda onaylandı! Beklenen haber sigortalı olarak çalışan kişilere geldi!

Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli yeni bir kredi paketi hazırlandı. Temmuz ayı ve ağustos ayı içerisinde başvurusunu gerçekleştirecek olan kişiler en son işyerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışacak olan vatandaşlar, 50000 TL'ye kadar almış oldukları bu kredilerde ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yaparak da ihtiyaç kabilesi kullanabilecek. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda sizlere, kampanyayı faydalandıracak olan, hem kamu bankaları hem özel bankalar üzerinden başvuru yapılmaktadır.

ZİRAAT BANKASI BAŞVURUSU

Kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesiyle birlikte 50000 TL kredi onayı olabilir. Ziraat Bankası üzerinden gelir belgesiz kredi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için internet bankacılığı uygulamasını kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında özellikle internet bankacılığı ve mobil uygulama üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler daha düşük faiz oranlarından yararlanarak, bankadan kredi alabileceklerdir.

QNB FİNANSBANK BAŞVURU

Özel bankalar arasında kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, Finansbank, sizlere 5 dakika içerisinde kredi sonucunu verdiğini, bir kampanya başlattı. Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda, sizlerde, Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek onaylanan kredi tutarını, hemen aynı gün içinde hesabınıza yatırarak öğrenebileceksiniz. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, banka şubelerine gitmeden de mobil uygulama üzerinden de ihtiyaç kredisi alabilir ve hesabınıza para ödemesi yapabilirsiniz.