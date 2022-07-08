Ve Sonunda! Nakit İsteyen Emekli 90.000 TL Ödeme Alacak! Bankalardan Başvuru Yapmak Şartı Var

Emekli maaş hesabı üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen kişilere 90.000 TL'ye kadar kredi ödemesi verilmediği haberi geldi. Emekli maaş hesabınız üzerinden 90000 TL'ye kadar kredi almak istiyorsanız, 36 ay vadeli olarak 50000 TL'ye kadar 50000 TL üzerinde ise 24 ay vadeli olarak kredi alabileceksiniz. Emekli olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanından faydalanacak olan vatandaşların kredi imkanları aynı gün içinde hesaplara yatırılarak gönderilmektedir. Emekli olan kişiler kendi emekli, maşa almış oldukları banka üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor ve kamu bankalarıyla özel bankaların yapmış olduğu bu kampanyalara katılabiliyorlar.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için banka şubelerine giderek kimliğinizle birlikte başvuru yapabilirsiniz. Ziraat Bankası haricinde Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de kredi kullanmak isteyen kişiler, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa bu bankalardan aynı şartlar dahilinde emekli maaşlarını almış oldukları durumda kredi onayı alabilir. 90000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler kredi puanı düşük olsa bile emekli maaşını bankalar üzerinden alıyorsa, ödeme onay alabilmektedir.

Kredi kullanacak olan kişiler için ayrıca kredi kampanyası yapan Garanti Bankasına yapmış olduğu bu kampanyada, emekli maaşını kendi bankasına taşıyan kişilere kolaylık sağlayarak, internet üzerinden başvuru yapma imkanı sunacak. Garanti Bankası, hesabınız üzerinden internet bankacılığı şifresi alabilir veya bankanın internet sitesi üzerinden kredi başvuru formunu doldurduktan sonra kredi kullanmak için işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, ayrıca kredi imkanından faydalandıracak olan bankalardan bir tanesi ise Denizbank olmaktadır. Denizbank üzerinden kredi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra 32 80 numarasına mesaj olarakda göndererek, nekadar onay aldığınızı görebilirsiniz. Emekli maaşınızı, Denizbank'a taşıdıktan sonra sizlere 5 dakika içerisinde sonuç beni deli onaylanan Tutarı nekadar olduğu hakkında bilgiler de mesaj ile sizlere gönderilir.