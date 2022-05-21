Ve Sonunda! Emekliye 8000 TL Ödeme Veriliyor! Kimlik Kartınız İle Başvuru...

Emekli olan kişinin haftasonu müjdeli haber geldi. Daha önce 2000 TL olarak verilen kredili mevduat hesabı başvurusu yapacak olan kişiler, 8000 TL'ye kadar onay alacaklar. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizler de 8000 TL'ye kadar kendi emekli maaş almış olduğunuz banka şubeleri üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek, işlem yapabileceksiniz. Emekli olan kişiler, 8000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorlarsa başvurularını internet bankacılığı üzerinden de kolay bir şekilde yapabilmektedir.

8000 TL ödemek, kredi olarak değil, sizlere, kredili mevduat hesabı olarak artı para hesabınıza yatmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda emekli maaş hesabınız üzerinden internet bankacılığını veya müşteri hizmetlerini kullanarak kendi emekte hesabınıza artı para olarak 8000 TL'ye kadar ödeme alabilir ve bu parayı geri ödemesini 12 ay vadeye bölerek, taksitli nakit avans kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası, 8000 TL emekli ödemesi

Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden 8000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa o bankadan maaş alması gerekmektedir. Maaş hesabınız üzerinden alacağınız kredili mevduat hesabı başvurusu ile birlikte 8000 TL'ye kadar hemen onay alabilirsiniz. Kişilerin maçlarına göre verilecek olan bu ödemelerde, başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler hemen işlemlerine kolay bir şekilde yapabilmektedir.

Başvuru yapacak olan kişiler, 8000 TL kadar ödeme aldıkları zaman kendi hesaplarına artı para olarak yüklenecek olan bu limiti, istedikleri zaman kullanabilir ve kullanım sonrasında ödemeye başlayabilir. Ziraat Bankası gibi diğer kamu bankaları olan VakıfBank Halkbank üzerinden de aynı şartlara göre, kredili mevduat hesabı başvurusu yapabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapacağı bu kampanyalarda, kendi bankasından maaş almanızı istemektedir.