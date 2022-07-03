Ve Sonunda Belli Oldu! Flaş Haber Vakıfbank'tan Geldi! Bankadan 50.000 TL 36 Ay Vadeli Kredi

Kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların 50.000 TL'ye kadar kredi almaları durumunda 36 ay vadeli olarak işlem yaparak ihtiyaç kredilerini kendi hesaplarına yatırabileceğini söylemek istiyoruz. Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız sizlere 5 dakika içerisinde verilecek olan bu kredi sonucu ile birlikte Vakıfbank, 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi vereceğini açıkladı. Temmuz ayı itibari ile birlikte Vakıfbank üzerinden kredi kullanacak olan bireysel müşteriler için banka kredi şartlarını duyurdu.

Temmuz ayı içerisinde, Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan bireysel müşterilerin gelir belgesiz olarak kredi alabilmeleri için 36 ay vadeli olarak alacakları bu kredilere katılabilmelerini sağlayacak şartları açıklandı. Devlet bankası olan Vakıfbank üzerinden kredi kullanmak istiyorsanız, öncelikli olarak banka kredi politikalarını araştırmalı ve kredi şartlarına uygun olmanız durumunda ihtiyaç kredisi için başvuruda bulunmanız gerekiyor. Emekli olan vatandaşlar ile birlikte kredi kullanmak isteyen kişilere şartlara uygun olmaları durumunda üç ayı ertelemeli olarakta işlem yapılmaktadır. Emekli maaşınızı bu banka üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, hemen işlem yapabilir ve kredinizi hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz.

Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusunda nasıl bulunulur?

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada, devlet bankası olan Vakıfbank üzerinden başvuru yapmak isteyen kişileri en yakın banka şubesine giderek, kimlikle işlem yapabiliyor. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler bu başvurularını yapmaları durumunda banka, değerlendirmeye alacakmış sizlere gelir belgesiz olarak kredi onayı verip vermeyeceği hakkında bilgileri söyleyecektir.

Emekli maaşınızı bu banka üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda, sizlerin kredi puanına bakılmadan, ihtiyaç kredisi alabileceğini söylemek isteriz. Bir işyerinde sigortalı olarak çalışıyorsanız ve kredi kullanmak istiyorsanız, sigortalılık süresinin son işyerinde 6 ay toplamda ise 12 ay olmasına dikkat ediniz. Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların sigortalı olarak çalışıyor olmaları durumunda ise kredi imkanından faydalanacak olan kişilerin 1100 ve üzerinde kredi puan olmasıda gerekmektedir. Başvurunuzu yaptıktan sonra kredi değerlendirmelerinin, banka Genel Müdürlüğü yapacak ve sizlere hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi için onay verecektir.