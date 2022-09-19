Ve sonunda açıklandı! Nakit isteyen kişilere destek verilecek!

Bankalar üzerinden yapılan son dakika kampanyasında nakit ihtiyacı olan vatandaşlara Denizbank Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi verileceği açıklandı. Denizbank Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası üzerinden başvuru yaparak Kredi kullanacak olan vatandaşlar için yapılan kampanyalarda nakit kredi kullanacak olan kişiler 3 ay ertelemeli olarak işlem yapmaktadır. Denizbank Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlık için hazırlamış olduğu yeni Kredi paketinde Eylül ayı sonuna kadar 50.000 TL'ye kadar kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu.

Denizbank Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası özellikle bireysel müşteriler için hazırlamış olduğu bu Kredi kampanyalarında 90 gün ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi imkanından faydalanacak olan vatandaşlar için aynı gün içinde destek ödemesi vereceğini açıkladı. Denizbank Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların bireysel müşteri olması ve 18 yaşından büyük olması durumunda kredi kullanabilmeleri için banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması isteniyor.

Bankalar üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan kişilerin hesapları olmaları durumunda internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kredi imkanından faydalanabilirler. Denizbank Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek kredi almak isteyen vatandaşlar için yapılan kampanyalarda nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşların aynı gün içinde destek ödemelerini alabilmeleri mümkün olmaktadır. Denizbank Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak Kredi kullanacak olan kişilerin emekli olması durumunda ise emekli maaşı Bu banka üzerinden alınması gerekiyor.

DenizBank SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız cep telefonunuzu Mesaj kısmına girerek kredim yazımı boşluk bırakın TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın aylık gelirinizi yazarak bu mesajı 32 80 numarasına gönderin. Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası üzerinden de mobil uygulamalar üzerinden verilecek 50.000 TL kredilerde ay sonuna kadar düşüp faizlerle işlem yapılacağı açıklandı.