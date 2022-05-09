Ve Kesinlik Kazandı! 50.000 TL İle 120.000 TL Anında Hesaplara Yatıyor! Üstelik Şart Yok Kefil Yok! Tak Diye Hesapta! Son dönemlerde giderek zorlaşan gündelik yaşam koşullarına karşı mücadele edecek nakit kuvveti kalmayan vatandaşlara Türkiye Ekonomi Bankası'nın ceptetep ve Finansbank'ın Enpara uygulamalarından müjdeli haberler geldi. 2 banka, kendi bünyelerinde geliştirmiş oldukları ihtiyaç kredisi hizmetleri ile vatandaşlara destek olacağını söyledi. Işte karşınızda bu iki bankanın ihtiyaç kredisi hizmetlerine yönelik detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

İkramiyelerde Artış

Temel ihtiyaçlarını ve diğer gereksinimlerini yerine getirememe durumuna gelen vatandaşlar nakit paraya olan ihtiyaçlarını gidermek ve çözümü kavuşturulması açısından hareket etmeye başladı. Bu nedenle bankalar tarafından verilen ihtiyaç kredisi ihtiyaç kredisi ile alakalı problemlerini gidermeye yarıyor.

Cepteteb İhtiyaç Kredisi Kampanyası Detayları Neler?

Geliştirmiş olduğu avantajlı kampanyalar ile her dönem vatandaşlara hizmet vermeye devam eden Türkiye Ekonomi Bankası, ceptetep uygulaması ile popüler bir hal almaya ve vatandaşlara uygun kredi avantajları ile hizmet vermeye devam ediyor. Cepteteb hizmeti ile yardımcı olacağını dile getiren Türkiye Ekonomi Bankası bu yardım çorbasını geliştirmiş olduğu ihtiyaç kredisi hizmeti ile adeta gözler önüne seriyor. Buna göre cepteteb uygulaması ile 50 bin TL tutarında nakit problemlerimizi karşılamak açısından 36 aylık vade seçeneği ile aylık faiz oranı 2.06 olacak şekilde aylık taksit ödeme tutarı 2113 TL olacak şekilde ve kredi tahsis ücreti 262 TL olacak şekilde kredi avantajından faydalanabilirsiniz.