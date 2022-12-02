Ve benzin fiyatları için düğmeye basıldı! Benzin 9 TL birden düşecek! O tarihte...

Benzin 9 TL birden düşecek! Ve benzin fiyatları için düğmeye basıldı! O tarihte... Araçları için yakıt almak üzere akaryakıt istasyonlarına gidenler burada yeni zamlarla karşılaşıyor. Bu zamlar bazen geri alınsa da genellikle vatandaşın cebinde para çıkıyor. Yeni yapılan zamlarla akaryakıt istasyonuna gidenler yeni tabelalarla karşılaştılar. Bu sebep olarak petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar gösteriliyor.

Akaryakıt Fiyatları 9 TL Birden Düşecek

Akaryakıtta ara ara yapılan indirimlerden birinin daha benzinde yapılması bekleniyor! Yapılan açıklamada akaryakıtla ilgili torba yasasının çıkacağı ve benzinde 9 TL birden düşüş yapılacağı belirtiliyor.

Bu indirimin ne zaman ve nasıl yapılacağı ile ilgili henüz resmi, bir açıklama yapılmazken haberler düzenli olarak takip edileme başlandı.

Akaryakıt fiyatlarında genellikle indirimler ve zamlar gece yarısından sonra yapılıyor. Bu sebeple gece akaryakıt istasyonuna gidenler burada karşılaşacakları indirimi bekliyorlar.

Bu indirimler anında akaryakıt istasyonlarında tabelalara yansıyor. Bu indirim oranları şehirlere ve firmalara göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu indirimlerin en fazla uygulandığı akaryakıt istasyonlarının ziyaretçilerinin daha fazla oluyor.

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