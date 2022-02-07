VE Belirlendi! TC Kimlik Numarası Son Hanesi 2, 4, 6, 8, ve 0 Olanlar 15000 TL Alacak! Nasıl Başvuru Yapılacak?

Tc kimlik numarası üzerinden ödemeler devam ediyor. 15000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara özel bankalardan duyurusu geldi. On beş bin TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlar TC kimlik numarası üzerinden hızlı bir şekilde başvurularını yaparak, hemen kendi hesaplarına bu ödemeleri alabilir. Başvuru yapmak isteyen kişiler kredi kullanmak istiyorlarsa, özel bankaların yapmış oldukları bu kampanyaları kaptırarak oturdukları yardım başvurularını gerçekleştirebilir ve kredi sonucuna hemen öğrenebilir. Kredi notu 1200 ve üzerinde olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek, bu bankalar üzerinden hızlı bir şekilde kredi imkanından faydalanabiliyor.

QNB Finansbank ve Denizbank

Özel bankalar arasında en çok tercih edilen, Finansbank ve Denizbank, yapmış oldukları kampanya başvurusunda 15000 TL 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemelerine 90 güne kadar ertelemeli olan ihtiyaç kredisi kampanyasını kendi resmi internet siteleri üzerinden duyurdu.

Başvuru yapacak olan vatandaşların banka kredi notu: 1300 ve üzerinde ise kredi başvurusunu, oturdukları yerden cep telefonlarından SMS atarak yapabilecek. Sms ile kredi başvurusu yapmak, ücretli olmaktadır.

QNB Finansbank üzerinden attı, SMS ile kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar TC kimlik numarasını 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebilir. Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar ise kredi başvurusu yapabilmeleri için cep telefonlarından mesaj kısmına girerek kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesaji 32 80 numarasına gönderebilirler. Yapılacak olan başvuru sonrasında sizlere hızlı bir şekilde sonuç verilecek ve onaylanan tutar kadar kredinizi gelir belgesiz olarak en yakın banka şubesi üzerinden kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 15000 TL'ye kadar TC kimlik numarası üzerinden nakit kredi alacak olan vatandaşlar başvurularını yapmak istiyorlarsa banka şubelerine kimlikleriyle birlikte giderek hızlı bir şekilde kendi kimlik numarası üzerinden ne kadar onay aldıklarını görebilirler. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ayrıca kişilerin kimlik numarası üzerinden internet bankacılığı uygulaması aracılığı ile de kredi imkanı sağlamaktadır. Kamu bankalarından ve düşük faiz oranlarıyla kredi almak isteyen vatandaşlar, bu üç bankadan bir tanesini seçerek diledikleri zaman kredi başvurusunda bulunabilir.