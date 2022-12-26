Vatandaş dört köşe oldu! 18 yaşından büyük gençlere 350 bin TL verilecek!

18 yaşından büyük gençlere 350 bin TL verilecek! Vatandaş dört köşe oldu! 18 yaşını doldurmuş ve kendi işini kurmak isteyen gençlere müjde Hazine ve Maliye Bakanlığından geldi. Yeni iş kurmayı hayal eden gençlere yönelik atılan adımda tüm detaylar ortaya çıkmaya başladı. KOSGEB tarafından ödenmesi bekleyen destek paketinin kapsamı genişletildi. Destek kredi hibeleri 65 bin lirayla 370 bin lira arasında değişiyor.

Kadın Girişimciler

Genç girişimcilere sunulan destek hibesinin kapsamı genişletildi. Destek paketinde en büyük paya kadın girişimciler sahip oldu. Kadın girişimcilerin çalışma hayatına atılması için kreş ve bebek bakıcısı teşvik adımları atıldı. Kadın girişimciler için proje ve reklam desteği sağlanıyor.

Kendi ürünlerinin satışını yapacak olan kadınlar için büyük adımlar atılmaya başlanıyor.

Köylü kadınlara yönelik atılan adımlardan bir tanesi de kredi desteğiyken, krediler için ödeme kolaylığı da sunulmaktadır. Bu kolaylık özellikle kadınların hasat sonrası ödeme yapabilmesine de fırsat tanımaktadır. Kadınlar için sunulan bu kolaylıklar kadınların iş kurmalarına ve işlerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

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