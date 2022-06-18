Vasiyet İddialarına Karşı Neşet Ertaş’ın Kardeşinden Açıklama

Abimin videosunu izlesinler. Filmden hiç bahsetmedi." dedi.

Film Vasiyetinde Bulundu Mu?

Neşet Ertaş'ın ablası Nadiye Ertuğrul, 'Bozkırın Tezenesi' olarak bilinen ünlü türkücü Neşet Ertaş'ın vasiyeti hakkında film çekileceği haberine tepki gösterdi. Abisinin filminin çekilmesini istemediğini söyleyen Ertuğrul, “Kardeşim filmin çekilmesini istemedi. Vasiyetini yerine getirmek için yapılmıştır. Kardeşimin de yakın arkadaşları var. Ağabeyimin yayınladığı kitaplar da var ama filmi onaylamıyorlar çünkü aile onaylamıyor. Bu kitapların yazarları, vasiyetin farkında oldukları için filmi incelemediler" dedi.

Silahsız vurulan Neşet Ertaş" Neşet Ertaş'ın görevden alınan eserlerine ve icraatlarına karşı açtığımız davanın, yansıyan temyiz başvurusunun gerçeklerini yansıtmadığını söyledi. Bizim iznimiz ve rızamız olmaksızın, iradesine aykırı olarak hayatına konu olacaktır. Basında, sadece yerel mahkeme tarafından daha önce verilmiş olması nedeniyle emrin iptali ile ilgili olarak geçici tedbirin kaldırılmasına ilişkin temyiz kararı bu aşamada nihai değildir. Neşet Ertaş, Türk halk şairi ve halk şarkıcısıdır. Abdal geleneğinin son büyük temsilcisiydi. Yaşar Kemal, Ertaş'a "Bozkırın Tezenesi" adını verdi

Neşet Ertaş’ın hayatı film oluyor. ‘’Garip bülbül Neşet Ertaş ‘’adlı filmin yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak üstleniyor. Neşet Ertaş’ın hayatının anlatıldığı filmin 21 Ekim 2022 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.

Neşet Ertaş Kimdir?

Neşet Ertaş, 2 yıl önce Kırşehir, ardından Kırıkkale'de kaldıktan sonra 1957 yılının sonlarında İstanbul'a geldi ve ilk diskini Şen çalar Plak’ta ilk plağı olan Garip Garip Ötersin Bülbül adıyla kaydettiği babası Muharrem Ertaş'ın bir türküsünü seslendirdi. Bu türkü, halk tarafından çok beğenilmiş, ardından diğer plaklar, kasetler ve halk konserleri izlemiştir. Neşet Ertaş 2 yıl İstanbul'da çalıştıktan sonra Ankara'ya yerleşerek tiyatro hayatına orada devam etti. Askerliğini 1962 yılında İzmir Narlıdere'de yaptı.

Evliliğini Babası Onaylamadı

Askerliğini tamamladıktan sonra Ankara'da çalıştığı gazinoda Leyla adında bir kızla tanışır ve hemen evlenir. Babası Muharrem Ertaş, Neşet'in evliliğine şiddetle karşı çıktı. Bu olaylardan sonra Neşet Ertaş ve Muharrem Ertaş uzun yıllar konuşmadı.

Neşet Ertaş ve Leyla Ertaş'ın bu evlilikten Döne ve Canan adında iki kızı ve Hüseyin adında bir oğlu var. Yedi yıl evli kaldıktan sonra 1970'lerin başında ayrıldılar. 1978'de yoğun alkol ve tütün kullanımı nedeniyle parmaklarını kaybetti ve işsiz kaldı. Kardeşinin daveti üzerine Almanya'ya gitti. Çocukların eğitimi ve sanatsal çalışmaları nedeniyle uzun süre Almanya'da kalan sanatçı, 2000 yılında İstanbul'da verdiği bir konserle sahneye geri döndü.

Devlet Sanatçısı Unvanını Kabul Etmedi

Demirel "Devlet Sanatçısı" unvanını reddetti. Neşet Ertaş: “O zaman Süleyman Demirel başkandı. Devlet sanatçılığı bana teklif edildi ancak Teklifi kabul etmedim, bütün sanatçılar devletin sanatçısıdır ve devlet sanatçısı olmak da ayrıcalığa neden oluyor diyerek teklifi kabul etmedim. Hala bir halk sanatçısıysam, bu benim için en büyük mutluluktur. Şimdiye kadar devletten bir kuruş almadım, sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından üstün hizmet Ödülü aldım. Bu kültüre hizmet eden ecdadımız adına aldım ‘’ der. 25 Eylül 2012'de İzmir'de tedavi gördüğü hastanede terminal prostat kanserinden öldü. Kırşehir Bağbaşı Mezarlığı'na defnedildi. Neşet Ertaş’ın Mezarı babası Muharrem Ertaş'ın yanındadır.