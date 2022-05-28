Vanuatu İklim Acil Durumu İlan Etti

Vanuatu parlamentosu, alçakta yatan ada ülkesinin başbakanının, küresel ısınmanın küçük Pasifik ülkesi üzerindeki etkilerini hafifletmek için 1,2 milyar dolarlık bir maliyeti işaretlemesiyle iklim acil durumu ilan etti.

Port Vila'daki parlamentoya konuşan Başbakan Bob Loughman, yükselen deniz seviyelerinin ve şiddetli hava koşullarının Pasifik'i orantısız bir şekilde etkilediğini söyledi - son on yılda iki yıkıcı tropikal siklon ve sert bir kuraklığın altını çizdi.

Loughman, "Dünya zaten çok sıcak ve güvensiz" dedi. "Sadece gelecekte değil, şimdi de tehlikedeyiz."

Parlamento Cuma günü önergeyi oybirliğiyle destekledi ve Birleşik Krallık, Kanada ve Güney Pasifik komşusu Fiji de dahil olmak üzere düzinelerce başka ülkenin benzer açıklamalarını takip ediyor.

Loughman, "Vanuatu'nun sorumluluğu, sorumlu ulusları eylemi krizin büyüklüğü ve aciliyetiyle eşleştirmeye zorlamaktır" dedi. "Acil durum teriminin kullanılması, her zamanki gibi reformun ötesine geçme ihtiyacının sinyalini vermenin bir yoludur."

Deklarasyon, hükümetinin Uluslararası Adalet Divanı'nın savunmasız ülkeleri iklim değişikliğinden korumak için harekete geçmesi başvurusu üzerine Birleşmiş Milletler oylaması öncesinde "iklim diplomasisi baskısının" bir parçasıydı.

Geçen yıl, yaklaşık 300.000 kişilik ülke, iklim krizine ağırlık vermek için dünyanın en yüksek adli makamlarından birinden yasal bir görüş isteyeceğini söyledi.

Mahkemenin yasal bir görüşü bağlayıcı olmasa da, Vanuatu, iklim değişikliğinin zararı, kaybı ve insan hakları etkileri konusunda gelecek nesiller için uluslararası hukuku şekillendireceğini umuyor.

Ayrıca, ülkenin 2030 yılına kadar ulaşılacak Paris anlaşmasına olan bağlılığını en az 1,2 milyar dolar maliyetle özetledi - öncelikle iklim değişikliğine uyum sağlamaya, etkilerini azaltmaya ve hasarı karşılamaya odaklanan bir taslak planda.

Fonların çoğunun bağışçı ülkelerden olması gerektiğini söyledi.

Bu hafta, Avustralya'nın yeni dışişleri bakanı Penny Wong, Pasifik ülkelerine muhafazakar yönetim altındaki "kayıp bir on yıl" dan sonra iklim politikasında bir sıfırlama sözü vermek için Fiji'ye bir gezi yaptı.

"Ülkemizdeki iklim savaşlarını sona erdireceğiz. Bu farklı bir Avustralya hükümeti ve farklı bir Avustralya. Ve bu krize yanıt olarak sizinle, Pasifik ailemizle omuz omuza duracağız, "dedi Wong, Pasifik Adası Forumu etkinliğinde.

Nisan 2020'de, Tropikal Siklon Harold, Vanuatu'yu vurdu ve başka bir Güney Pasifik ada ülkesi olan Tonga'daki turistik yerleri yıktı ve dört ada ülkesinde bir hafta süren yıkım izini genişletti ve iki düzineden fazla insan öldü.

2015 yılında, ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yaklaşık yüzde 64'ü tek bir siklonda silindi ve yaklaşık 450 milyon dolarlık ekonomik kayıplara neden oldu.

2019'da Vanuatu, yükselen deniz sıcaklıklarının, yoğun siklonların ve düzensiz hava koşullarının etkileri arasında binlerce kilometre uzaklıktaki büyük hidrokarbon kirleticilerine karşı yasal işlem yapmayı düşündü.