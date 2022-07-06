Vali Gavin Newsom, Resmi Kaliforniya Seyahatinin Yasaklandığı Bir Eyalette Tatilde

Vali Gavin Newsom'un ofisi nihayet Kaliforniya'nın devlet tarafından finanse edilen seyahatleri yasakladığı eyaletlerden biri olan Montana'da tatilde olduğunu doğruladı.

Valilik ofisi Cuma günü yaptığı açıklamada, valinin ailesiyle vakit geçirmek için Kaliforniya'dan ayrıldığını, ancak Salı gününe kadar Cal Matters'ın nerede olduğu veya ne zaman döneceği ile ilgili sorularına cevap vermediğini söyledi. diğer son eyalet dışı gezileri çevreleyen iletişimden gözle görülür bir fark.

Bir sözcü, Newsom'un dönüş yolculuğunu henüz rezerve etmediğini, ancak hafta sonu Kaliforniya'ya döneceğini ve Pazartesi günü ofise geri döneceğini söyledi.

Montana, Kaliforniya'nın LGBTQ + insanlarına ayrımcı gördüğü politikaları gerekçe göstererek devlet destekli ve devlet destekli seyahatleri yasakladığı 22 eyalet arasında yer alıyor.

Montana aynı zamanda Newsom'un ofisinin kürtaj erişimini kısıtlamak için çağrıda bulunduğu eyaletlerden biri.

Newsom'un iletişim kıdemli danışmanı Anthony York, Cal Matters'a şunları söyledi: "İnsanların nerede tatil yaptığını yasalaştırmıyoruz. Asla var. Seyahat yasağı, devlet fonlarının harcanması için geçerlidir. Valinin seyahati devlet tarafından ödenmiyor.”

Eğer devlet Montana içinde iken Newsom güvenlik için ödeme olup olmadığını sordu, York valinin güvenlik ile ilgili ayrıntılar yorum veya sağlamıyoruz “dedi.”

Newsom'un karısı Jennifer Siebel Newsom'un ailesi Montana'da bir çiftliğe sahipler. Çift orada evliydi ve en büyük çocuklarının adı Montana.

Newsom'un ofisinin tatil hakkındaki ayrıntıları paylaşma konusundaki isteksizliği, valinin kendisini Demokrat Parti'nin öncüsü olarak konumlandırmaya çalışırken kırmızı bir eyalette tatil yapmanın politik olarak tehlikeli optiklerinin farkında olduğunu gösteriyor - ve aslında, haberler Ulusal İnceleme de dahil olmak üzere muhafazakar haber kuruluşları tarafından ele geçirildi. . Breitbart ve Washington Müfettişi. Kaliforniya'nın Cumhuriyetçi Ulusal Komitesi Harmeet Dhillon, kısmen şöyle bir bildiri yayınladı: "Gaz fiyatlarını ve Valinin bulunduğu yerdeki COVID acil durumunu bilmek isteriz. Kaliforniyalıların çoğu, Gavin Newsom ve partisinin devletimizin liderliğinden yoksun olması sayesinde bu yıl normal tatillerini yapmaya gücü yetmiyor.”