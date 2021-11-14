Vakıflar Duyuru Yaptı, Soğuk Havalarda Sıkıntı Yaşayanlara Kara Kış Yardımı ve Yardım Parası Başladı

Sıcak yaz ayları geride kaldı. Yapraklar dökülüyor. Kara kış yüzünü göstermeye başladı… Kara kışın kendini hissettirmeye başlaması ile birlikte çalışmayan, maddi durumu kötü olan ihtiyaç sahiplerinin düşünceleri de arttı. İhtiyaç sahibi vatandaşlara birçok kurum maddi açıdan destek sağlıyor. Sağlanan bu maddi yardımlardan faydalanmak için öncelikle vatandaşların muhtarlıktan fakirlik kimliği almaları gerekir. Alınan bu belge ile bağlı bulunan Kaymakamlığa başvuruda bulunabilirler. Yapılan başvuru sonucunda gerekli şartları sağlayan vatandaşlara yardım yapılır.

Gıda yardımlarında Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekir. Zira gıda yardımları bu kurum üzerinden yapılmaktadır. Ülkemizde 81 vilayette kuru gıda için destek verilmektedir. Bu gıda yardımlarından faydalanmak isteyen vatandaşlar Vakıflar Genel Müdürlüğü il müdürlüklerine başvuru yapabilir.

Kış aylarının yaklaşması ile kış yardımları da başlamış oldu. Kıs mevsiminin kendini iyice hissettirmeye başlaması ile devlet yardımlarının da devreye gireceği basına duyuruldu. İllere göre başvuru koşulları açıklanarak, yardımlardan faydalanmak isteyen vatandaşların bu şartları sağlamaları halinde faydalanabilecek. Gerekli koşulların nelerdir? Yardımlar ne zaman yapılacak? Gibi soruların detaylı cevapları haberimizde…

Gıda yardımlarında Kaymakamlıklar, Belediyeler ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ön plandadır. Her kurum farlı konularda koli hazırlayarak vatandaşların kullanımına sunar.

Kış Yardımlarının İllere Göre Zaman Planlaması

Sosyal yardımlardan faydalanmak isteyen vatandaşlar Türkiye’nin her ilinde yapılacak olan yardımlar için gerekli şartları taşımaları gerekir. Geçerli şartların sağlanması halinde gerekli belgeler temin edilerek ilgili kuruluşlara başvuru yapılması ve yardım almaya hak kazanılmalıdır.

Nakdi ve gıda yardımlarının yanında kış ayları için ısınma sorunu yaşayan vatandaşlar için yakacak yardımı içinde e devlet üzerinden başvuru yapılabilir. Elektrik yardımında vatandaş sosyal yardımlardan faydalandığında başvuru yapmasına gerek kalmaz. Kış yardımları için başvuru adresleri vatandaşlara açıklandı. Yardıma muhtaç olan vatandaşların başvuru yapacakları adresler şöyledir;

Kış Yardımları İçin Başvuru Yerleri

Yardıma muhtaç vatandaşların gıda yardımlardan faydalanmaları için illerde kaymakamlık makamı, valilikler ve Sosyal Dayanışma Vakfı İl Müdürlüklerine başvuruların yapmaları gerekir. Başvurular şahsen yapılması önemlidir. Diğer yardımlarda yakacak ve maddi yardımlar için ise vatandaşların e devlet uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri gerekir.