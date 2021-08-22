Vakıfbank'tan 0.45 Faizli Kredi Açıklaması Geldi, Son Dakika

Son dakika Vakıfbank haberi geldi. Banka üzerinden ihtiyaç kredisi, konut kredisi veya taşıt kredisi kullanacaklar, 0.45 faizli kredi almak istediklerinde, nasıl işlem yapacaklarını araştırıyorlar. Bankaların düşük faizli kredileri verdiği bir çok haber görüyoruz. Bankalar bu haberler ile ilgili açıklamalarda bulunuyor. Vakıfbank'ta çıkan 0.45 faizli krediler ile ilgili açıklama yaptı. Sadece ihtiyaç kredisi için geçerli olacak olan bu faizle henüz bir kredi kampanyası başlamadığını duyurdu. 0.45 faiz oranlarıyla banka 120 ay vadeye kadar sıfır alınacak evler için Eylül ayı itibariyle bir kampanya başlatacak. Bu kampanyada kredi şartları da belli oldu. Banka henüz internet sitesinde yayınlamasa da konut kredisi alacak kişilere, belirli şartları sizlere hazırladık.

0.45 Faizli Kredi İçin Şartlar Nedir?

0.45 faiz oranlarıyla kredi kullanmak isteyenler, bankaların belirledikleri bu şartlara uygun olması durumunda sadece konut kredisi alabilecekler. Öncelikle bu faiz oranlarından yararlanmak istiyorsanız, 0.45 faiz ile kredi için bankanın müşterisi olmanız gerekiyor. Bu bankadan emekli maaşı almanız veya çalışma maaşınızı Vakıfbank üzerinden almanız gerekmektedir. Bu şartlara uygun olan kişiler, 500.000 TL'ye kadar banka üzerinden sıfır alacakları evler için 0.45 faiz oranı ile kredi kullanacaklardır. Vakıfbank yaptığı bu açıklama ile birlikte, 0.45 faizli kredileri 120 ay vadeli olarak ve ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme yaparak vereceğini duyurdu.

Bu kredileri kullanmak için ayrıca kredi notunuza bakılacak. En az 1200 ve üzerinde kredi notu olan kişiler kredi kullanabilecek. Bankalardan daha önce icralık ve avukatlık olanlar, borçlarını sürekli gecikmeli ödeyenler, başvurularını yapamaz. Yapsalar bile onay alamazlar. Bu sebeple banka şartlarına uygun olduğunuzda bankanın 0.45 faizli kredilerini kullanabilirsiniz.

İhtiyaç Kredisi Nasıl Alınır?

Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi alacak kişilere de banka yeni bir açıklama getirdi. Bankanın resmi internet sitesinden veya bankanın mobil uygulaması üzerinden yapacağınız kredi başvurularında banka uygun faiz oranları ile işlem yapacak. İhtiyaç kredisi kampanyasına katıldığınızda banka sizlere hemen sonuç verecek. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, bankadan maaş alıyorsa, maaşın 22 katına kadar kredi alabilecek. Banka ihtiyaç kredilerinde şu an için 1.35 faiz oranı ile işlem yapıyor. Bu faiz oranı kişilerin kredi notuna göre değişiyor.